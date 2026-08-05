Al menos 14 muertos y 27 heridos en ataques nocturnos de Rusia sobre la región de Kiev

Bomberos y personal de servicios de emergencia evacuan a un anciano de un edificio destruido tras un ataque aéreo ruso en Kramatorsk (Ucrania), el 4 de agosto de 2026.

Los últimos ataques aéreos rusos en los alrededores de Kiev, la capital de Ucrania, han dejado al menos 14 muertos, 27 heridos y varios almacenes dañados durante la pasada noche, según informaron funcionarios de los servicios de emergencia en la aplicación de mensajería Telegram, cita Reuters.

Las alertas de ataque aéreo se prolongaron durante más de una hora en toda la capital, de tres millones de habitantes, donde la administración militar informó que siete objetivos fueron bombardeados en un ataque que comenzó después de la medianoche.

Las autoridades indicaron que una persona falleció, 24 resultaron heridas y varios edificios sufrieron daños en diversas zonas de Kiev. "Es posible que aún haya personas bajo los escombros", escribió el alcalde Vitali Klitschko en Telegram después de que los rescatistas sacaran a dos personas de entre las ruinas de un almacén cerca del centro de la ciudad, destruido por el ataque. Un conductor de ambulancia se encuentra entre los heridos; cuatro de ellos permanecen en estado crítico, añadió.

El miércoles, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber atacado centros logísticos y de suministro en Kiev y sus alrededores, acusándolos de ser utilizados con fines militares. Atacar a civiles es un acto reconocido como un crimen de guerra por el derecho internacional.

Klitschko afirmó, además, que el ataque provocó incendios en almacenes y depósitos, pero los informes iniciales sobre un edificio de apartamentos de 20 pisos en llamas resultaron ser inexactos. Según indicó, se desató un gran incendio en las afueras de la ciudad, y restos de un misil caído impactaron junto a un edificio de viviendas particulares.

La administración militar de Kiev informó que el ataque causó una fuga de amoníaco que los equipos de emergencia estaban controlando.

Testigos de Reuters escucharon explosiones en toda la ciudad. Klitschko declaró que las unidades de defensa aérea se movilizaron para repeler el ataque.

Los ataques de Rusia se producen después de que ayer martes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciara nuevas operaciones contra territorio ruso, después de la campaña de 40 días que comenzó el pasado 25 de junio y registró exitosos ataques contra centros logísticos y refinerías.

Los ataques ucranianos redujeron en julio la capacidad de refinado en este país (3,6 millones de barriles diarios) a los niveles de 2002, según medios económicos.

Golpe al 'Amazon ruso'

Esta mañana se ha sabido, además, que Ucrania ha atacado otro centro logístico del Wildeberries, el Amazon ruso, en la región de Tula, 200 kilómetros al sur de Moscú, provocando un incendio de gran magnitud, según las autoridades locales locales. Está siendo su diana predilecta en la última semana, con un éxito enorme.

"Tuvo lugar la caída de un dron en un centro logístico de Wildberries, en el que se desató un incendio. En el lugar de los hechos trabajan los servicios de emergencias. Los bomberos sofocan las llamas. Según informaciones preliminares no hay muertos, una persona resultó herida", informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador de Tula, Dmitri Miliáyev.

Añadió que a consecuencia del ataque resultaron dañados dos edificios de viviendas en el distrito Venevski, y en dos fábricas en los distritos de Novomoskóvskoe y Uzlovski.

"Esta noche nuestra región volvió a ser objeto de ataques de drones ucranianos. Durante el período de peligro aéreo las unidades del Ministerio de Defensa de Rusia destruyeron 107 drones ucranianos", indicó.

Según medios locales las autoridades bloquearon las carreteras en dirección al almacén de Wildberries, ubicado en la localidad de Alexin, a la que solo se permite el paso de los servicios de emergencia y de los empleados cuyos automóviles están aparcados cerca del centro logístico.

El canal ucraniano Exilenova+ publicó una foto del almacén en llamas, prácticamente destruido, al señalar que la superficie de la instalación es de 194.500 metros cuadrados. Otros medios de prensa califican esta instalación, ubicada a más de 350 kilómetros de la frontera ucraniana, como una de las mayores de su tipo, al señalar que abarca una superficie de unos 300.000 metros cuadrados.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 475 drones ucranianos sobre 16 regiones rusas, la anexionada Crimea, y los mares Negro y Azov.