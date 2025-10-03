Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Está en un hospital de Francia y alucina con lo que puede pedir para comer en la habitación: muchos corren a decirle algo
Está en un hospital de Francia y alucina con lo que puede pedir para comer en la habitación: muchos corren a decirle algo

Ver para creer. 

Un hombre comiendo en un hospital.Getty Images

Una persona que ha estado ingresada en el Hospital Americano de París ha mostrado su sorpresa al ver que existía la posibilidad de pedir comida y bebida a la habitación, incluyendo incluso vinos y champanes, como si de un hotel de lujo se tratase.

"Sabes que estás en Francia cuando puedes pedir una botella de champán en el menú del servicio de habitación del hospital", ha escrito en Threads la usuaria darrenban.

No obstante, esa publicación ha provocado una multitud de reacciones, muchas de ellas de personas que advierten de que no se trata de un hospital más ni mucho menos de uno cualquiera.

"No es estándar, no es un hospital cualquiera. El Hospital Americano no se puede comparar con los hospitales normales", avisa una persona. Otra señala en la misma dirección: "El American Hospital no es un hospital francés común. Es una clínica privada para VIPs y la atención cuesta una fortuna".

Otra usuaria cuenta su experiencia con la sanidad francesa: "Mi factura estaba parcialmente cubierta por mi seguro y la otra parte por mi seguro de viaje (soy de Alemania). Fui a un consultorio médico regular en Francia para otra cosa, y aceptaron mi tarjeta de seguro obligatoria alemana (la Tarjeta del Seguro Sanitario Europea). Solo tuve que pagar una pequeña cuota, pero creo que eso es bastante estándar en Francia".

A eso ha respondido otra persona: "¿En el American Hospital de París o en cualquier otro hospital francés? Me sorprende que tu seguro alemán cubra una estancia hospitalaria en un hospital no cubierto por el estado francés, a menos que fuera el hospital más cercano y te llevasen en ambulancia por una emergencia".

"Sí, en el hospital americano. Fui allí porque tenía bronquitis, y era el hospital más cercano, así que vi a un médico conseguí medicamentos. Tuve que pagar alrededor de 200 € en efectivo por un examen de 10 minutos y dos recetas. Más tarde, me reembolsaron la mitad de mi seguro regular y la otra mitad de mi seguro de viaje", ha respondido la otra. 

