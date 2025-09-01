Una española que vive en Reino Unido cuenta lo que le dicen en su trabajo cuando llama porque está mala: muchos flipan

Una española que vive en Reino Unido ha provocado una multitud de reacciones al contar lo que le ocurre en su trabajo de aquel país cada vez que llama apara avisar de que no podrá ir porque está mala.

"Vivo y trabajo en Inglaterra y os voy a contar una cosa que me suele pasar mogollón y que me parece totalmente surrealista y es cuando te pones malo, que yo estoy un poco mala, entonces llamo y digo: no puedo ir a trabajar porque estoy mala. A ver, no estoy que me muero, pero bueno, no puedo porque me quiero recuperar", empieza explicando en TikTok la usuaria @juanandsandratraveling.

"Y te dicen: 'Pero es que nos vas a dejar solos, es que no tenemos gente'. Perdóname, es que no es mi problema, yo quiero poner buena, es mi salud, no es mi negocio. Me hacen sentir culpable porque no voy a trabajar porque estoy mala", se lamenta.

Advierte, además, de que el asunto no termina ahí: "Y otra cosa aparte es que aquí si faltas a trabajar porque estás malo no te lo pagan, es un día que no te pagan, no es como en España que sí". pagan.

En las reacciones, son muchos los que creen que el problema, más que del país, es de la empresa. "La primera vez que oigo esto. Yo estoy siete años en UK y llamo y digo que estoy mala y me dicen recupérate y no vengas y me pagan todos los días. Tendrías que ver en qué empresa estás", señala una persona.

Otra apunta en el mismo sentido: "Ostras pues conozco gente que trabaja ahí hace años y me cuentan todo lo contrario, a ver si va a ser cuestión de tu empresa 😅".

También hay quien pone en valor a España tras escuchar ese testimonio: "Es bueno conocer estas cosas, así empezaremos a valorar lo que tenemos en España. Estamos mal acostumbrados, pensamos que lo que tenemos en derechos laborales, asistencia sanitaria universal, enseñanza pública... está también en los demás países y no es cierto, en muchos países si no puedes pagarte esos servicios no te los dan, te quedas en la calle".