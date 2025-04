Esta es la surrealista conversación del grupo de padres de un colegio a causa de la muerte del Papa

El creador de contenido Chacal (@chacalboggian) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando una surrealista conversación que se ha dado por el grupo de padres y madres de un colegio debido a la muerte del Papa.

"Una madre en un grupo de padres del colegio plantea la siguiente situación: 'Estimados, no sé si se enteraron pero les quería contar que hace poco más de una hora falleció el papá de Roma'", ha comentado el tiktoker.

"Dos padres que evidentemente no leyeron lo que decía acá arriba dijeron: '¡Que se mejore!' Hasta que salta un padre y dice: 'Gente, ¿que se mejore quién? ¿No leen?'", ha continuado relatando el usuario.

"¿Qué pasa posteriormente? Una madre consternada pregunta: '¿Se sabe qué le pasó al papá de Romita?' Y otro padre dice: 'No sé Vanina, no dio más y tampoco me responde la mamá de Roma'", ha contado el creador de contenido, leyendo la conversación.

"Hasta que finalmente después de diez minutos aparece la mamá de Roma totalmente indignada y dice: 'Vanina, yo no entiendo de dónde sacaste que mi marido falleció, pero te cuento que está acá al lado mío vivo y coleando'", ha asegurado Chacal.

"Me acaban de llamar desesperados del colegio porque Romita se acaba de entrar por un compañerito y no para de llorar. ¿Me podés explicar por qué dijiste semejante barbaridad?", ha sido el final del mensaje de la madre de Roma.

"A lo que le responde: 'Uhh, ¡perdón por la confusión! ¡¡No tuve mala intención!! En realidad quise avisarles que falleció el Papa de Roma (sin tilde). O sea, el Papa Francisco. ¡Fue el autocorrector! Mil perdones'", ha concluido el tiktoker, muerto de la risa.