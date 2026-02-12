Un profesor pilla a sus alumnos usando IA para hacer sus trabajos y acaba planteando una pregunta que puede sentar precedente

El docente George, que crea contenido en redes sociales bajo el nombre de usuario @george.fn31 y habla especialmente de la profesión de profesor y todo lo que le rodea, incluyendo algunos tintes de actualidad, ha pillado a sus alumnos llevando a cabo sus trabajos de clase utilizando inteligencia artificial.

El uso de la IA ha avanzado a velocidad de vértigo en los últimos años, especialmente por todo lo que ofrece al consumidor a medida que mejora, abarcando más posibilidades. Desde la redacción de un texto hasta la creación de escenas de películas muy difíciles de distinguir de la realidad.

"Estaba ayer corrigiendo trabajos y uno tras otro iba percibiendo que el texto lo había escrito la misma persona. En este caso, no tardé en darme cuenta de que esa persona era una inteligencia artificial. Yo le estaba corrigiendo los trabajos no a mis estudiantes, sino a ChatGPT", ha expresado al principio del vídeo.

La pregunta que puede sentar precedente

Por ello se ha hecho una pregunta, o más bien un planteamiento: "No le encuentro sentido a mandar trabajos cuando realmente los está haciendo una inteligencia artificial por los estudiantes".

Pero ha ido más allá, ya que no son los únicos factores a tener en cuenta en los alumnos: "Si a esto le sumamos que en las clases están con el móvil y estos trabajos que se mandan son sobre los contenidos que se dan en clase, donde no se enteran absolutamente de nada porque son incapaces de soltar el teléfono o la pantalla del ordenador o tablet... Y estos trabajos los hace una inteligencia artificial...".

"A mí, como profesor, se me plantea una pregunta: ¿Para qué cojones hago mi trabajo más allá de para tener una nómina a final de mes?", ha rematado.

¿Y si les prohibiesen las redes sociales?

Este planteamiento puede ir al hilo de la actualidad, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Dubái, que prohibiría en España el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Aunque aún no se ha llevado a cabo, ha generado un claro y enorme debate en (irónicamente) las redes sociales. En este caso, George, como profesor, lo ve "bien".

"No creo que prohibir sea la medida ideal, pero la realidad es que las redes sociales están haciendo mucho daño a la generación que viene por detrás de los milennials. Ahora mismo, los chavales, los que están en el instituto o en la universidad, son incapaces de prestar atención durante más de diez segundos", ha defendido.