El Louvre en el punto de mira: esta vez por un fraude de entradas y guías turísticas "a gran escala"

Nueva polémica en el Louvre. Una redada policial en el Louvre destapó esta semana un fraude de entradas y de guías turísticas a "gran escala", denunciado por el propio museo, informó este jueves la famosa institución parisina.

"La operación policial, llevada a cabo el martes 10 de febrero de 2026, se llevó a cabo tras un informe del Museo del Louvre, como parte de su política antifraude, y tras las conversaciones en curso entre el personal del museo y la policía sobre prácticas fraudulentas", informó el establecimiento en un comunicado.

En base a la información de la que disponía el museo, se sospecha de la existencia de una red de fraude "a gran escala", añadió la institución.