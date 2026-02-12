El Louvre en el punto de mira: esta vez por un fraude de entradas y guías turísticas "a gran escala"
Se ha destapado tras una redada policial en el propio museo.
Nueva polémica en el Louvre. Una redada policial en el Louvre destapó esta semana un fraude de entradas y de guías turísticas a "gran escala", denunciado por el propio museo, informó este jueves la famosa institución parisina.
"La operación policial, llevada a cabo el martes 10 de febrero de 2026, se llevó a cabo tras un informe del Museo del Louvre, como parte de su política antifraude, y tras las conversaciones en curso entre el personal del museo y la policía sobre prácticas fraudulentas", informó el establecimiento en un comunicado.
En base a la información de la que disponía el museo, se sospecha de la existencia de una red de fraude "a gran escala", añadió la institución.