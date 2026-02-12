¿Una sucesora para Kim Jong Un? Quién es la mujer que podría gobernar en Corea del Norte, el país más hermético del mundo

Los servicios de Inteligencia de Corea del Sur han afirmado este jueves que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, estaría dando pasos para consolidar la posición de su hija, Kim Ju Ae, como su sucesora al frente del país asiático.

El Servicio de Inteligencia Nacional (NIS, por sus siglas en inglés) ha indicado que la presencia de Kim Ju Ae en varios eventos recientes, entre ellos el celebrado por el aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea del Norte y su visita al Palacio del Sol de Kumsusan --el mausoleo donde destacan los restos mortales de su dinastía Kim-- permite apuntar a una etapa para consolidarla como aspirante al poder.

"Se han detectado indicios de que ha expresado su opinión sobre ciertas políticas estatales, por lo que el NIS cree que ahora ha entrado en la etapa de ser designada como sucesora", ha señalado el parlamentario Lee Seong Kweun, tras una sesión informativa a puerta cerrada de la agencia ante la comisión parlamentaria de Inteligencia.

Por ello, el organismo ha recalcado que permanecerá atento a la posibilidad de que Kim Ju Ae asista al congreso del Partido del Trabajo de Corea, previsto para finales de este mes, tras afirmar en 2024 que la hija de Kim, quien habría nacido en 2013, es "la sucesora más probable" del líder norcoreano.

Para entender este histórico relevo hay que conocer algo sobre la historia reciente de Corea del Norte. La formación del país le correspondió al abuelo de Kim Jong-un, Kim Il-sung. Gobernó desde 1948 hasta su fallecimiento en 1999, año en el que la Asamblea Suprema del Pueblo coincidió, unánimemente, en nombrar líder supremo a su hijo primogénito, Kim Jong-il, quien también dirigió el país hasta su muerte, en 2011. Pero en ese momento hubo un cambio. Kim Jong-un subió al poder, pero era el tercero de sus hijos. Concretamente, fue el primero que tuvo junto a su tercera y última esposa, la bailarina Ko Young-hee, más conocida en Corea del Norte por su título de La respetada madre que es la más fiel y leal 'súbdita' del querido líder camarada Comandante Supremo.

Se cree que Kim Ju-ae tampoco es la primogénita de Kim Jong-un, sino que es la segunda hija, la mediana, de su matrimonio con la (se cree que) excantante Ri Sol-ju, ahora la primera dama norcoreana conocida como Camarada Ri Sol-ju. Junto a ella habría tenido tres hijos, dos varones de 15 y 8 años, además de la joven que se estima que tiene 12 años. Es difícil establecerlo con precisión, por el propio carácter de la fuente que desveló al mundo el nombre de Kim Ju-ae, el exjugador de la NBA Dennis Rodman, conocido amigo del líder supremo de Corea del Norte. Aseguró en una entrevista que, durante una visita a Pionyang en 2013 para organizar un partido amistoso, había conocido a una bebé llamada así.

"Sostuve a su bebé [Kim] Ju-ae y también hablé con la señora Ri [Sol-Ju]. Es un buen padre y tiene una hermosa familia. Kim me dijo: 'Nos vemos en diciembre'", explicó la estrella del baloncesto estadounidense, del retrato de una escena íntima que en realidad estaba revelando la existencia de la hija del hombre más poderoso de dicha potencia nuclear.

Todos los focos se han puesto sobre Kim Ju-ae desde que comenzaron a circular las imágenes oficiales de la llegada del líder supremo norcoreano a Pekín. Como es habitual, a bordo del tren Taeyangho. Allí, justo detrás de Kim Jong-un, acompañándole durante los saludos protocolarios. Pero antes de este gran debut internacional de Kim Ju-ae en Pekín, ya había sido capturada por la prensa oficialista en la inauguración del gran proyecto turístico estrella con el que Corea del Norte quiere inaugurar una nueva etapa de mayor aperturismo, el complejo turístico Wonsan, un balneario tipo resort.

Pero Kim Ju-ae también se ha desenvuelto a la perfección en otro tipo de actos oficiales del régimen. Por ejemplo, el lanzamiento del mayor misil intercontinental de su arsenal, el Hwasong-17, que alcanzó la friolera de 1.090 kilómetros y también algunos de los peores temores de la Administración Biden, que impuso nuevas sanciones contra el país. Eso fue a finales de 2022, pero en 2023 ya se estrenó en el mundo de los grandes desfiles bélicos en los actos por el 75 aniversario de la fundación del Ejército norcoreano.

Y su presencia en aquellos momentos históricos tampoco es casual, desde la óptica de lo escaso que la política norcoreana está dispuesta a enseñar. El propio Kim Jong-un quedó validado a los ojos de la comunidad internacional cuando acompañó, en 2010, a Kim Il-sung en su histórica gira en China. Quince años más tarde es él quien elige a su hija mediana de una forma similar.