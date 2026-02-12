Luis García Montero no nombra a Reverte, pero le deja claro si realmente la Guerra Civil "la perdimos todos"

El poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, ha hablado sobre las aplazadas jornadas sobre la Guerra Civil tituladas 1936: La guerra que perdimos todos (con la incógnita de si realmente iba entre signos de interrogación), organizadas por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra.

En unas jornadas que sí se han celebrado, Democracia: heridas y esperanza, en las que se ha reflexionado sobre el estado actual de la democracia, las "fracturas visibles" que tiene y si hay posibilidades de reconstrucción, Montero ha puesto si realmente la Guerra Civil la "perdimos todos".

No dice su nombre, pero sí menciona a "alguien que se le ocurrió organizar un encuentro sobre la guerra civil española diciendo que la perdimos todos". Para García Montero, si uno es objetivo, se pueden comprender "las causas históricas" y que en "los dos bandos se cometieron injusticias".

La Guerra Civil y un "golpe de Estado"

Aunque desde una perspectiva objetiva se puedan entender las causas históricas, García Montero recalca que no se puede caer "en la neutralidad como si los causantes de la guerra fueran una responsabilidad compartida", en lugar de un "golpe de Estado que se levantó contra una democracia republicana y desató la violencia.

Y añade: "Y al decir que perdimos todos la guerra, no somos objetivos, aunque haya una apariencia de neutralidad, porque sabemos cuál fue la factura y quién pagó la factura durante muchos años de esa herida social"

Con David Uclés empezó todo

El escritor jiennense David Uclés, ganador del Premio Nadal 2026 por su obra La ciudad de las luces muertas, fue el que originó todo el lío con las jornadas al simplemente anunciar en sus redes sociales que no iba a acudir ante la presencia y también participación de figuras con las que no estaba nada de acuerdo ideológicamente: el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el exdirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

García Montero habló del escritor durante una intervención en la Cadena SER, afirmó que las jornadas tenían una "clara dinámica manipuladora, al hacer de la guerra una cuestión equidistante para lavarle la cara a los responsables del golpe de Estado".

"Confundir todas las voces y mezclarse con la extrema derecha tiene en estos momentos una condición turbia que David no ha querido asumir. Ha dicho que no puede mezclarse con personajes que están degradando la democracia española. Yo lo celebro, porque me gusta su literatura", defendió.