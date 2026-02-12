Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Confirmado por la OCU: este es el mejor yogur griego del supermercado... y es de marca blanca
Confirmado por la OCU: este es el mejor yogur griego del supermercado... y es de marca blanca 

Lo destaca por su buena relación calidad-precio. 

Rodrigo Carretero
Una cucharada de yogur.
Una cucharada de yogur.

Los yogures griegos están de moda en España y los supermercados cada vez ofertan más variedad, impulsados precisamente por el incremento de la demanda.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), creada en 1975, ha analizado 23 yogures griegos, entre los más vendidos, tanto naturales como de stracciatella (con trocitos de chocolate), para determinar su valor nutricional, la presencia de fermentos, aditivos e higiene para ayudar a los usuarios a elegir mejor. Además, un jurado de expertos ha valorado su sabor, olor y textura. 

La OCU explica que el yogur natural "es un alimento saludable elaborado a partir de leche y fermentos lácticos, que transforman la lactosa en ácido láctico y le dan su pH ácido característico" y señala que "en los últimos años, muchos consumidores lo han sustituido por el yogur griego, atraídos por su textura densa y cremosa".

Un 68% más de calorías

Esto, dice el organismo, no es lo mejor a nivel nutricional debido a su alto contenido en grasa (tiene un 68% más calorías que el natural), por lo que señala que "deben consumirse ocasionalmente".

En este sentido, la OCU dice que, "además de la leche y los fermentos lácticos empleados para elaborar el clásico yogur natural", los yogures griegos naturales incorporan nata lo que eleva su contenido graso hasta un 10%: "Así, frente a un las 85 kcal /100g de un yogur tradicional, el griego suma 143 kcal/100g, un 68% más".

Ricos en calcio con 150 mg/100g

Pero no todo es malo: la OCU dice que, aunque su calidad nutricional no es la de un yogur tradicional, "siguen siendo un buen producto desde un punto de vista nutricional, según la Escala Saludable" del organismo. 

"Los yogures griegos analizados son ricos en calcio, que tienen en una cantidad cercana a los 150 mg/100g, un valor similar o ligeramente superior al de un yogur tradicional; no llevan aditivos; el azúcar presente es el de la propia lactosa de la leche; incorporan una interesante cantidad de proteínas (4,2 g/ 100g); y mejoran la digestión de la lactosa en personas intolerantes, del mismo modo que un yogur tradicional", explica el organismo.

Los tres mejor valorados 

De entre todos los del análisis, la OCU destaca tres yogures griegos naturales:

  • Carrefour Extra: el mejor del análisis por su equilibrio entre calidad y un precio de 2,07 €/kg.
  • Oikos de Danone: obtiene muy buena nota en sabor y textura, aunque el precio es más alto (6,68 €/kg).
  • Alipende (Ahorramás).

La OCU destaca que los yogures griegos naturales de marca blanca cuestan de media 2,18 €/kg, mientras que los de marca de fabricante alcanzan los 4,93 €/kg, más del doble. Aun así, subraya, las marcas de distribuidor mantienen una calidad sensorial correcta, lo que refuerza su buena relación calidad-precio.

