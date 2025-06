Estas palabras de Carles Francino sobre lo que hizo Ayuso no hacen más que expandirse

El periodista y presentador de La Ventana, Carles Francino, ha abierto su programa de este viernes hablando de la última polémica de Isabel Díaz Ayuso, con unas palabras que han generado una importante repercusión en redes sociales.

"Lo primero, boas tardes. Estamos en el salón de actos de la UNED en Pontevedra. El próximo viernes estaremos en Barcelona y diremos bona tarda. Y el día que hagamos un programa en Euskadi, diremos arratsalde on", ha señalado el comunicador.

Carles Francino ha reconocido que no le entra en la cabeza que "la riqueza y la suerte que supone tener varios idiomas oficiales en España se convierta en un problema o arma arrojadiza por parte de alguien". "Como hoy se ha vivido un episodio lamentable, no puedo dejar, ni quiero dejar de comentarlo", ha justificado.

El presentador se ha preguntado si lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Conferencia de Presidentes, levantándose tras escuchar que varios líderes hablaron en catalán y en euskera, es "lo que necesita el debate político". "¿No tenemos bastantes líos y problemas? ¿Es necesario encabronar más el ambiente?", ha cuestionado.

"Es obvio que Ayuso hace esta y otras cosas para que hablemos de ella, ahora lo estamos haciendo. Y como vamos a escuchar mucho falar galego, quiero subrayar que la vida es bastante más sencilla, sana e higiénica de lo que a veces quieren pintarnos", ha defendido.

Francino ha terminado su mensaje, recuperando unos versos del poeta vasco Gabriel Aresti: "Cierra los ojos y duerme, pestaña contra pestaña, que no es español quien no sabe - y yo aquí añadiría: quién no respeta- todas las lenguas de España", ha sentenciado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.