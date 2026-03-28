Este ascensor es "cada día peor": los vecinos tienen que hacer esto para poder subir a sus casas 

El mantenimiento de las zonas comunes en las comunidades de vecinos a veces deja mucho que desear; y los ascensores suelen ser una de las partes que más se descuidan. El siguiente caso es un buen ejemplo de ello.

La cuenta de X @LiosdeVecinos ha publicado dos imágenes que le ha hecho llegar un seguidor y que hablan por sí mismas. "Hola, te dejo aquí el ascensor de esta nuestra comunidad cada día peor y sin botones para el ascensor", explica en un mensaje.

El motivo por el que este ascensor ya no tiene botones es "porque ya no se fabrican" y la solución que han encontrado los vecinos es, cuanto menos, creativa. "Hemos tenido que poner números pintados", asegura este seguidor.

"No tirarse pedos"

Además de los números de los pisos dibujados a mano, los vecinos también han colocado una serie de carteles donde exponen sus quejas. "Hay que ducharse antes de subir al ascensor. Que huele a mierda", reza uno de ellos.

Otro, en esta misma línea, pide "por favor" al resto de los vecinos "no tirarse pedos" porque "huele a podrido". La cosa parece ir de olores, porque un vecino pide "no fumar". "Aplicaos el cuento y cerrar (sic) la puerta de fuera", reclama otro.

Cuando la empatía escasea

Las disputas entre vecinos son el pan de cada día en muchas comunidades. Sin embargo, hay casos más graves que otros. Lejos de reclamaciones por olores en el ascensor, hay algunos ruidos que pueden ser especialmente molestos.

Poner la lavadora de madrugada es uno de ellos. Un vecino anónimo colgó un cartel en su comunidad quejándose de que una persona puso una lavadora a una hora intempestiva. "La noche es para descansar", reza el folio donde se puede leer la queja de este vecino.

"A las 1:45h, ¿en serio?", preguntó este vecino, que no tardó en recibir una respuesta por parte del presunto responsable. "¿La luz me la pagas tú?", se podía leer justo debajo de la queja del afectado.