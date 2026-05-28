La confesión más inesperada de Melody en 'El Hormiguero': "Tengo un problema serio"

Imagen de archivo de la actuación de Melody en Eurovisión.

Melody llegó a El Hormiguero como un torbellino. Entró dentro de una caja de muñecas, se arrancó a cantar Ilarie nada más pisar el plató y dejó claro desde el principio que atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera, con nueva música, gira de verano y proyectos televisivos como La Voz Kids o El Desafío.

Pero entre canciones, bromas y promoción, terminó apareciendo un tema mucho más personal. Y bastante más serio de lo que parecía.

"Tengo un problema serio con volar"

Fue Pablo Motos quien sacó la cuestión durante la entrevista. El presentador recordó un reciente viaje de la artista a Nueva York y soltó el dato que cambió completamente el tono de la conversación: "Estuviste llorando toda la noche antes de ir".

Entonces Melody lo reconoció sin rodeos. "Tengo un problema serio con el tema de volar y tengo que solucionarlo porque, si Dios quiere, me quedan unos cuantos vuelos", confesó.

La sinceridad de la cantante sorprendió muchísimo porque, acostumbrada siempre a mostrarse explosiva, segura y llena de energía, pocas veces se la había visto hablar así de uno de sus grandes miedos personales.

El momento exacto en el que entra en pánico

Pablo Motos quiso saber entonces cuál era la peor parte del vuelo: el despegue, el aterrizaje o las turbulencias. Y la explicación de Melody fue tan concreta que muchos espectadores se sintieron completamente identificados.

"Cuando va a despegar y escucho que el motor empieza a sonar de otra manera… ahí pienso que se va a calentar y nos vamos", explicó.

La cantante reconoció además que incluso pone nerviosa a su propio hermano cuando vuelan juntos. "Mi hermano me dice que ya no se va a sentar al lado mío porque le pongo nervioso", contó entre risas.

El detalle que más comentarios provocó

Pero probablemente el momento más comentado llegó cuando reveló el pequeño "truco psicológico" que utiliza para intentar disimular el miedo cuando vuela. Y es bastante surrealista.

"Me pongo los cascos y, si pasa alguna azafata, le digo: ‘Nada, que estoy muy emocionada con el nuevo tema que voy a sacar’", explicó.

Es decir: finge normalidad absoluta mientras por dentro está completamente aterrorizada.

La confesión generó muchísimas reacciones en redes porque muchísima gente reconoció sentirse exactamente igual en los aviones: intentando aparentar calma mientras imaginan catástrofes cada vez que cambia el sonido del motor o aparece una turbulencia.

"No me metas miedo"

La conversación dejó además otro momento bastante revelador sobre cómo internet y las redes sociales alimentan muchas veces este tipo de miedos. Cuando Pablo Motos intentó tranquilizarla hablando de turbulencias, Melody respondió rápidamente: "No me metas miedo, porque en el móvil no paran de salirme cosas de aviones".

Una frase muy simple… pero bastante representativa de una época en la que los algoritmos terminan muchas veces amplificando obsesiones y ansiedades.

Melody, en plena reinvención

Todo esto llega además en un momento muy importante para la artista. Después de años atravesando distintas etapas musicales y televisivas, Melody parece decidida a relanzar completamente su carrera.

En El Hormiguero dejó caer que en septiembre llegarán canciones "potentes e inéditas", aunque todavía sin fecha concreta para el nuevo disco. Mientras tanto, la cantante afronta uno de los veranos más intensos de los últimos años.

Eso sí: siempre que consiga sobrevivir mentalmente a los aviones.