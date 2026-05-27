Ferran Adrià deja su clara opinión sobre McDonald’s y a muchos les puede sorprender

Hablar bien de McDonald’s no suele ser precisamente lo que mucha gente espera de Ferran Adrià.

El cocinero que revolucionó la alta cocina mundial con El Bulli, considerado durante años uno de los chefs más influyentes del planeta, ha construido toda su carrera alrededor de la creatividad gastronómica, la innovación extrema y la excelencia culinaria.

Por eso las declaraciones que ha dejado en un vídeo viral de TikTok están sorprendiendo muchísimo.

Porque lejos de despreciar la comida rápida, Adrià hace justo lo contrario: defender el mérito que tiene.

"McDonald’s no es una obra de arte, pero…"

En el vídeo, compartido por la cuenta @talent.hosteleria_, Ferran Adrià deja una reflexión muy poco habitual dentro del mundo gastronómico.

"McDonald's no es una obra de arte", empieza diciendo, pero inmediatamente después llega la frase que ha disparado las reacciones en redes:

"Yo no soy capaz, por lo que vale una hamburguesa, de hacerlo mejor que McDonald’s".

Y remata todavía más claro: "Me das 12 o 15 euros para una hamburguesa… y hasta un niño pequeño".

El respeto de Adrià por la hostelería masiva

La reflexión va mucho más allá de defender una hamburguesa concreta.

En realidad, Adrià está hablando de algo que repite desde hace años: el enorme mérito técnico y empresarial que existe detrás de ciertos negocios gigantescos de hostelería.

Porque una cosa es hacer una hamburguesa espectacular en un restaurante concreto. Y otra completamente distinta hacer millones iguales, rápidas, baratas y con una estructura global funcionando prácticamente al milímetro.

Ahí está la clave de lo que plantea el chef. "No hay que ponerse así", dice en el vídeo antes de explicar que intenta tener "máximo respeto con todo el mundo que tiene montado un negocio".

La frase que más está comentando la gente

Precisamente eso es lo que más debate está generando en TikTok. Muchos usuarios reconocen que esperaban una crítica elitista a la comida rápida… y se han encontrado justo lo contrario: uno de los cocineros más prestigiosos del mundo defendiendo indirectamente la dificultad de hacer un producto barato, estable y rentable.

Porque Adrià no está diciendo que McDonald’s haga la mejor hamburguesa del mundo.

Está diciendo algo mucho más concreto: que hacerlo mejor por ese precio es muchísimo más complicado de lo que la gente cree.

Alta cocina y comida rápida: menos distancia de la que parece

La reflexión conecta además con algo que lleva años ocurriendo en la gastronomía.

Muchos grandes chefs han empezado a reconocer abiertamente el valor de ciertas cadenas de comida rápida desde un punto de vista técnico, logístico o empresarial.

Y Ferran Adrià probablemente es uno de los cocineros que más veces ha insistido en separar el prejuicio gastronómico de la realidad del negocio.

Porque detrás de una hamburguesa de pocos euros hay: procesos industriales gigantescos, control extremo de costes, velocidad, regularidad y una maquinaria empresarial casi perfecta.

El detalle más "Adrià" de todo el vídeo

Quizá lo más llamativo es que la frase no suena provocadora. No parece que Adrià esté intentando generar polémica ni viralidad. De hecho, el tono es casi el contrario: una especie de reconocimiento humilde a algo que mucha gente da por sentado.

Y quizá precisamente por eso está funcionando tanto.

Porque en una época en la que casi todo el mundo intenta aparentar sofisticación gastronómica en redes sociales, ver a Ferran Adrià admitir abiertamente que él mismo no podría competir con McDonald’s en precio y eficiencia ha terminado sorprendiendo muchísimo más de lo esperado.