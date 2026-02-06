Este momento de Fernando Ramos en 'Pasapalabra' ha sido clave para que luego Rosa gane el mayor bote de la historia del programa

Rosa se ha llevado el mayor bote de la historia de Pasapalabra: 2.716.000 de euros. A tres segundos de que finalizara el rosco, la nacida en argentina adivinó la palabra que comenzaba por M: "Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP".

Y al decir "Morrall", el presentador Roberto Leal ha estallado de felicidad al anunciar que era correcto. Tras 307 programas (96 ganados, 120 perdidos y 91 empatados), Rosa ha superado el bote de Rafa Castaño, 2.272.000 euros, que era hasta entonces el más alto que se había dado.

Para el famoso 'rosco', tan conocido en España, Rosa ha dispuesto de 134 segundos. Ha habido un momento clave en el programa que podría haberla ayudado y tiene nombres y apellidos: Fernando Ramos.

El momento clave de Fernando Ramos

En el juego de adivinar la canción, el humorista y presentador Fernando Ramos se enfrentaba a Merche. En el primer turno, ha sonado una pequeña melodía y Ramos ha apretado el pulsador al instante.

En apenas dos segundos, ha pronunciado: "Manula, Felices los 4". Roberto Leal se ha quedado a cuadros y le ha preguntado cómo lo ha sabido y el humorista ha tirado de sarcasmo: "Se ha alineado el sol". Luego ha admitido que la canción se le había aparecido en la mente. Y efectivamente, acertó.

Consiguió cinco segundos para el equipo naranja, el de Rosa, que han podido ser claves para esos tres segundos que restaban antes de que la argentina pronunciara la palabra ganadora.

Hasta el propio programa de Pasapalabra ha alucinado con la actuación de Fernando: "Fernando ha tardado entre cero y nada en adivinar la canción en La pista, consiguiendo esos segundos para Rosa. ¡Qué tensión!".

'Pasapalabra', imbatible en audiencias

El concurso ha sido el más seguido de la televisión en temporada, logrando una media del 20,3% de la cuota, con 1.928.000 de seguidores y 3.636.000 de espectadores únicos durante esta temporada.

Sobre sus rivales y durante 18 meses consecutivos, ha logrado una distancia de +8,1 y +12,8 puntos. Sus mayores datos han sido en estas comunidades autónomas: