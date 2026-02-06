Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
'Pasapalabra' emite su especial por el bote y pone a todos de acuerdo... en esta queja
El concurso de Antena 3, presentado por Roberto Leal, entregaba este jueves el mayor bote de su historia... pero en realidad el momentazo ha llegado ya en viernes.

Miguel Fernández Molina
Rosa y Manu, en 'Pasapalabra'
Rosa y Manu, en 'Pasapalabra'ANTENA 3

Llegó el gran día. Pasapalabra entrega este jueves el mayor bote de su historia. O, mejor dicho, este viernes, porque el célebre concurso de Antena 3 ha cambiado el horario de emisión para 'celebrar' el momentazo que coronará a Rosa o a Manu, su ya mítica pareja de concursantes con los 2.716.000 euros.

La promoción lanzada por Antena 3 y toda Atresmedia adelantando que llegaría el bote en la edición del jueves 5 de febrero llevó a la cadena a retrasar Pasapalabra justo después de El Hormiguero. De hecho, han sido los concursantes, Rosa y Manu, los invitados al programa de Pablo Motos.

El bote ha comenzado al filo de la medianoche, lo que ha indignado a la numerosísima audiencia del concurso presentado por Roberto Leal. Así, en X, el antiguo Twitter, el hashtah #PasapalabraBote se ha llenado no solo de apuestas de quién sería el ganador, sino especialmente de quejas.

Por un lado, los seguidores del espacio han mostrado su disgusto por el horario tan nocturno de la emisión, que hace imposible seguir el especial para aquellos que tengan que madrugar. Son varios los pasapalabreros que han admitido que no podían aguantar más y que ya se enterarían "mañana".

Por otro, han sido reiteradas las quejas de los espectadores por la cantidad de anuncios a lo largo del programa, algunos con más virulencia y otros tirando de ironía por haber visto "un poco de Pasapalabra en los anuncios". 

La importancia del evento televisivo ha llevado ante la pantalla también a espectadores no habituados a seguir Pasapalabra, algunos de los cuales no han dudado en mostrar su asombro ante la cantidad de anuncios.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

