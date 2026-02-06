'Pasapalabra' emite su especial por el bote y pone a todos de acuerdo... en esta queja

Llegó el gran día. Pasapalabra entrega este jueves el mayor bote de su historia. O, mejor dicho, este viernes, porque el célebre concurso de Antena 3 ha cambiado el horario de emisión para 'celebrar' el momentazo que coronará a Rosa o a Manu, su ya mítica pareja de concursantes con los 2.716.000 euros.

La promoción lanzada por Antena 3 y toda Atresmedia adelantando que llegaría el bote en la edición del jueves 5 de febrero llevó a la cadena a retrasar Pasapalabra justo después de El Hormiguero. De hecho, han sido los concursantes, Rosa y Manu, los invitados al programa de Pablo Motos.

El bote ha comenzado al filo de la medianoche, lo que ha indignado a la numerosísima audiencia del concurso presentado por Roberto Leal. Así, en X, el antiguo Twitter, el hashtah #PasapalabraBote se ha llenado no solo de apuestas de quién sería el ganador, sino especialmente de quejas.

Por un lado, los seguidores del espacio han mostrado su disgusto por el horario tan nocturno de la emisión, que hace imposible seguir el especial para aquellos que tengan que madrugar. Son varios los pasapalabreros que han admitido que no podían aguantar más y que ya se enterarían "mañana".

Por otro, han sido reiteradas las quejas de los espectadores por la cantidad de anuncios a lo largo del programa, algunos con más virulencia y otros tirando de ironía por haber visto "un poco de Pasapalabra en los anuncios".

La importancia del evento televisivo ha llevado ante la pantalla también a espectadores no habituados a seguir Pasapalabra, algunos de los cuales no han dudado en mostrar su asombro ante la cantidad de anuncios.