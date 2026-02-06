Adiós al dineral de Manu en 'Pasapalabra' tras perder casi la mitad de la noche a la mañana

Manu Pascual cayó derrotado por Rosa, que se llevó los 2,7 millones del bote, pero se quedó con el acumulado en sus más de 400 programas.

Manu Pascual se convirtió en el concursante más veterano, pero no pudo culminarlo llevándose el bote más jugoso de la historia de Pasapalabra. Tienen el "consuelo" del dinero acumulado durante esos más de 400 programas de esfuerzo mental: 268.200 euros. La mala noticia es que no será lo que le ingresen en su cuenta bancaria.

Como en cualquier premio de concurso, se tributa a la Hacienda a partir de 40.001 euros. Con menos de esa cantidad están exentos de IRPF; de hecho, ni hace falta declararlos.

Doble 'palo' a Manu: perder el Rosco y Hacienda

El que perdía el Rosco se quedaba con el dinero acumulado por su paso por Pasapalabra, pero también toca tributar. En este caso, paga 105.643,60 euros de impuestos, entre el tipo estatal de 20,60% (55.269,50 euros) estatal y autonómico de 18,78% (50.375,10 euros).

Eso sí, como apuntan desde TaxDown, los expertos fiscales que han realizado el cálculo, no son cifras 100% exactas, ya que "depende mucho de deducciones que pueda aplicarse, de los mínimos por descendientes, etc. En definitiva, de las casuísticas personales que no sabemos de cada uno de ellos".

Cuánto habría pagado Manu a Hacienda si hubiera ganado el Rosco de Pasapalabra

Manu, residente en Madrid, hubiera tenido que pagar, por un lado, "un 24,09% de la escala estatal y, por otro, un 20,33% por la comunidad autónoma, es decir, un 44,42% en total". "La Agencia Tributaria estatal recaudaría 654.300 euros de este premio y la Hacienda autonómica de Madrid unos 552.100 euros", añaden.

En total, ambos organismos se hubieran quedado con alrededor de 1.206.400 euros, según confirman los expertos de TaxDown.

Cuánto se habría llevado Rosa si hubiera perdido

Rosa Rodríguez, lógicamente, ha tenido que pasar más aún por "caja", pero es mucho mayor consuelo llevarse 2,7 millones de euros. Sin embargo, veamos cuánto se hubiera llevado si hubiera perdido y si se hubiera quedado con su acumulado, algo que no pasa si ganas el Rosco.

Al residir en Galicia, los 167.400 euros acumulados, le hubiera tocado pagar 167.400 euros: 65.011 euros de impuestos, repartidos entre los 32.588,50 euros en el tramo estatal y 32.423,15 euros en el tramo autonómico de Galicia.

Qué dice la ley sobre los impuestos de premios como el bote de Pasapalabra

A los premios ganados en televisión se les aplica una retención del 19% según establece el artículo 101.7 de la Ley 35/2006 sobre el IRPF (que puedes consultar en el BOE), que deduce directamente la productora televisiva. Además, "estos premios no están exentos de tributar en el IRPF", pues se consideran una ganancia patrimonial que no deriva de transmisión de elementos patrimoniales, por lo que habría que incluirlo en el apartado de la base imponible general, apuntan en TaxDown.

Añaden que "el IRPF es un impuesto progresivo, por lo que se aplicarán distintos porcentajes en función de los tramos que correspondan a cada caso. De esta manera, hay que tener en cuenta tres aspectos: la cuantía del premio, los ingresos y la comunidad autónoma en la que resida el contribuyente, ya que esta última hará que también varíe el tipo aplicable", como hemos comprobado en números.