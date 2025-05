Este profesor deja una de las reflexiones más aplaudidas que se han visto

El profesor y usuario de TikTok Jesús Moya, conocido como @elprofeconclase, ha dejado una reflexión que ha sido muy aplaudida por los más de 25.000 seguidores que tiene en esta red social.

Moya ha destacado el castigo excesivo que tiene en caso de cometer faltas de ortografías que se entienden como erratas en una oposición: "Ahora me estás diciendo a mí que como maestro no puedo cometer faltas de ortografía, que si cometo cinco en las oposiciones estoy directamente suspenso y me mandas este documento oficial con faltas".

"En esta prueba de diagnóstico de cuarto de Primaria hay errores como cononocer (en vez de conocer), actvidad (y no actividades) o terminar un párrafo sin punto final. Ojo que con eso me suspendes. También después de dos puntos empezar con mayúscula cuando va minúscula", ha enseñado el docente.

"Con 5 faltas estoy suspenso y tú con esto estarías suspenso. La diferencia es que yo sé que detrás de esto hay una persona que se ha equivocado y tengo claro que actividad no se escribe actvidad... la diferencia está en que yo a ti no te suspendería y tú a mí sí y eso no es justo", ha añadido.

Finalmente, ha acabado reconociendo que le parece bien que a los maestros se les exija una buena ortografía, pero ha matizado que le parece excesivo que en un documento de 70 páginas se pueda suspender por no poner un punto al final de un párrafo.

"La educación me ha enseñado que todos nos podemos equivocar, desde los niños hasta la administración y, a veces, los maestros", ha rematado.