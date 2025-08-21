Este es el reto que se ha hecho viral en Tenerife y que los canarios no se pueden creer 

La creadora de contenido canaria Ana (@anapologyx) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuál es el nuevo reto que se ha hecho viral en Tenerife y que como tinerfeña la ha dejado alucinada.

"¿Saben que hay como un nuevo reto viral entre los guiris que visitan Tenerife? Es que me hace mucha gracia. Llevan tiempo saliendo en mi 'Para ti' videos de guiris poniendo en inglés: 'Esta es su señal para que vayas a comerte los mozzarella sticks virales de Tenerife'", ha relatado la tiktoker.

"¿Qué es esto? En plan me han salido muchos videos y hoy lo busqué y vi videos de millones de visualizaciones. Pero un montón de videos eh, o sea ni siquiera terminé de verlos todos", ha comentado Ana.

"Al parecer se ha vuelto viral entre ellos ir a un sitio de Adeje que encima es el típico bar de estos que te ponen como todo el rato la liga de fútbol inglesa en la tele, en plan que van a beber. Pues eso", ha explicado la canaria.

"Que van a probar como un palo así de queso frito, tal cual. O sea, no tiene más misterio. 'Los mejores palitos de mozzarella de Tenerife', como si fuera algo típico, tío. No puedo", ha criticado la usuaria.

"Venir a Tenerife para comer eso... Que me dices tú que es otra cosa, aunque no sea típico de aquí... ¿Pero un trozo de queso frito, tío? ¿No tienes eso en tu país?", ha preguntado entre risas la creadora de contenido.

"¿Saben lo bueno? Que ahora van todos los guiris ahí. Y prefiero mil veces que masifiquen eso a que masifiquen un mirador. ¿Ustedes sabían de esto? Porque a lo mejor soy yo, que no frecuento nada el sur", ha concluido la tiktoker, destacando la parte positiva.

"Habiendo queso frito canario que está buenísimo y prefieren un queso plasticoso..."; "Lógica guiri: viajar a otra parte del mundo para sentarme en un bar inglés"; "En fin, guiris"; "Podrían hacer el challenge de no contaminar las playas y apoyar negocios de locales, para variar", han comentado algunos usuariso.

"Salen de Inglaterra, visitan otro país, otra cultura, otra gastronomía y aquí buscan los locales con desayuno inglés... Coñooo metete unas tostaditas con jamón serrano y tomate o unos churros, yo que sé", ha añadido otro internauta.