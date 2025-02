Este es el trato que hace un churrero con sus clientes más desconfiados

El churrero Juan (@ElxurreroBcn), un vendedor que tiene un puesto de churros ambulante en Barcelona, ha contado a través de la cuenta de TikTok de @recicleitor_maker cuál es el trato que hace con los clientes más desconfiados.

"Yo muchas veces voy tan rápido que pongo cinco o seis churritos y los doy. No los peso", ha admitido Juan al inicio del vídeo, el cual ha superado ya las 600.000 visualizaciones y los 28.000 me gustas.

"Y de cada mil personas que vienen, siempre hay una que dice: 'ay, ¿ahí hay 100 gramos?'. Y yo siempre les digo lo mismo: hay 100 gramos, te puedes fiar de mí o no te puedes fiar de mí", ha contado el churrero.

"Les digo: mira, si no te fías de mí, yo lo peso, y si hay más de 100 gramos, marco y pagas la diferencia", ha relatado el vendedor. Un trato que tiene que proponer más veces de las que le gustaría, pero con el que siempre sale ganando.

"Muchos me hacen pesarlo. Y lo marco y a lo mejor, en vez de 1,60 euros, pues son dos pavos. Y les hago pagar dos pavos, eh. Por desconfiados", ha asegurado Juan. "Yo siempre pongo un churrito de más, si a mí no me viene de eso...", ha concluido el trabajador.