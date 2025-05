Este es el valioso mensaje que lanza el chino que logró retener a un ladrón con la técnica del mataleón

El usuario de TikTok Max Tian (@maxtianspain), un joven chino que se ha hecho conocido por lograr retener a un ladrón utilizando la maniobra del mataleón, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social lanzando un importantísimo mensaje.

"Hola a todos, soy Max, conocido por detener grupos con mataleón. Hace unos días presencié un grupo en la calle y logré detener al ladrón", ha comenzado diciendo el chino, haciendo referencia a la llave que puede inmovilizar a quien la recibe e incluso hacerle perder el conocimiento en pocos segundos por falta de aire.

"Hago este vídeo porque he visto muchos comentarios en redes sociales que usan estos casos para atacar a países o culturas enteras. ¡Pero el crimen no tiene nacionalidad y una persona mala no representa a ningún grupo!", ha asegurado Max.

"Yo, por ejemplo, yo soy chino, pero eso no significa que los estereotipos sobre mi cultura se apliquen a mí. Vivimos en una ciudad diversa y cada uno, a su manera, está tratando de proteger nuestra seguridad y dignidad", ha añadido el chico.

"La justicia necesita que todos participemos. Estoy seguro que todos queremos una ciudad y un país más seguro y unido. Gracias por su atención", ha cocluido el usuario de origen chino.

"Max, eres más patriota y buena persona que cualquiera de los fascistas que tenemos en España. En España nos sentimos orgullosos de personas como tú. Y no hagas caso de quienes atacan tu cultura, no representan a los españoles de bien", ha apuntado un usuario.

"Como español te doy las gracias y tienes todo mi respeto. Más gente como tú necesita este país"; "Gracias por lo que hiciste. Eres un ejemplo de la inmigracion que sí queremos. Más como tú", han comentado otros internautas.

