Ester Expósito interrumpe una entrevista y se queda sin palabras a la hora de hablar sobre la Flotilla con destino a Gaza
"No tengo palabras para describir lo que siento".
La actriz Ester Expósito ha interrumpido su entrevista en el programa de radio Hoy por hoy de la Cadena Ser para acordarse y mostrar su admiración a la Global Sumud Flotilla que está navegando con destino a Gaza.
"Por cierto, quiero aprovechar un segundito para acordarme de la Global Sumud Flotilla, acordarme y expresar mi máximo respeto y admiración por lo que están haciendo", ha manifestado la relevante actriz en medio de la entrevista.
"Que no deberían ser esas personas las encargadas de ir allí e intentar romper el bloqueo a Gaza, pero ahí están haciéndolo y me parece... Es que no tengo palabras para describir lo que siento hacia el acto de valentía y de humanidad enorme que están demostrando", ha señalado Expósito.
Además, también se ha expuesto de manera clara que para ella es algo muy importante poder dar su opinión sobre las cosas que realmente le importan de manera pública, pese a que esto le pueda cerrar alguna puerta a nivel laboral.
"Soy consciente de que puede hacer que haya gente que de repente me odie o que me tire...", ha afirmado la intérprete, haciendo referencia a la repercusión que puedan tener sus opiniones.
"¿Crees que te ha cerrado alguna puerta?", le ha preguntado el entrevistador, algo a lo que ella ha respondido con seguridad: "Bueno, no sé, hasta ahora, puertas de las que me interesan, yo creo que no, porque he podido seguir haciendo proyectos maravillosos y sigo trabajando".
"No sé, yo creo que no. Pero a lo mejor me la cierra algún día, no lo sé, pero no sé, me pesa más el significarme y el usar mi voz para cosas que me importan, porque me importan de verdad. No es por postureo, es que realmente me importan. Entonces ahí es cuando puede más el significarme", ha concluido la actriz.
"Guapa, lista y antifascista"; "¡Admirable por posicionarse como humana en contra de un genocidio!"; "Preferiría comer tierra antes que callarme la boca por perder algún beneficio. ¡¡¡Grande Ester!!!", han comentado algunos usuarios.