Esto es lo que le dicen a una mujer mayor que debe hacer a su edad

La creadora de contenido @villalegria ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok comentando cuáles son las cosas que la gente le comenta que haga opor su físico al ser una mujer mayor.

"Cosas que la gente insiste en que tendría que hacer. Teñirme, peinarme, tonificar los brazos, desfilarme, maquillarme, arreglarme los dientes, ¡vestirme mejor!Ç", ha ido enumerando la tiktoker.

"Y yo no quiero dedicar mi tiempo de vida a ponerme guapa a ojos de los demás. No me interesa encajar, me interesa crecer por dentro, vivir en paz, aprender a soltar y aprender a aceptar lo que venga sin miedo. Porque al final lo importante no se ve, se siente.

Y, como o poodía ser de otra manenra, en la sección de comentrios los usuarios han abierto del debate: "Se puede hacer las dos cosas a la vez. Cuidarse por dentro y por fuera"; "¡Olé tú! Hay vivir despreocupados ante los demás".

