Estos 40 segundos de Ramón Espinar a la dirigente del PP que espía a Sánchez en vacaciones no dejan de compartirse

Ramón Espinar ha despachado con rotundidad a una concejal del PP de Lanzarote, lugar de veraneo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estar pendiente de los quehaceres del líder del Ejecutivo durante su periodo de descanso.

"Está ahí como La vieja del visillo, si está, si no está", le ha dicho el exdirigente de Podemos a Rita Hernández, que ha entrado en directo en el programa En Boca de Todos, en Cuatro.

"Hoy está, hoy no está. Ahí nada más que molestando. Deje usted vivir en paz a la gente, hombre. Váyase usted de vacaciones donde quiera pero deje usted vivir. Ahí La vieja del visillo. Hoy no está. Hoy se ha ido al Consejo de Ministros", le ha espetado Espinar.

Y ha proseguido: "¿Pero quién es usted para estar vigilando si está o si no está? Déjele en paz. A este y al de su partido. A todos. A la gente que está de vacaciones déjenla tranquila vivir en paz".

"¿Qué pasa porque el presidente del Gobierno salga a bucear? Pues sale a bucear con su mujer... a quién le importa eso. ¿A quién molesta eso?", la ha terminado diciendo el colaborador.