Estos dos minutos de Buenafuente hablando (e ironizando) sobre Mazón están siendo de lo más visto del día

El humorista Andreu Buenafuente realizó un irónico monólogo hablando del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, durante su programa Futuro imperfecto de este jueves en TVE.

"En el Congreso del PP estaban eufóricos, ¿los vistéis? Ya van con la gaviota fuera. Bueno, también han pasado lo suyo y ahora ven el momento. Se ve que ahora con tal de aprovechar la debilidad del Gobierno han dicho que están abiertos a pactar con Vox, un partido que ha propuesto deportar a ocho millones de inmigrantes y a sus hijos, todo muy de centro", comenzó diciendo.

"Pero, oye, con la gaviota ahí volando también dicen que están dispuestos a pactar con Junts. Junts y Vox, bueno, coherencia política", añadió con su habitual dosis de ironía.

Ahí es cuando mencionó a Mazón: "Su Congreso ha servido también para medir su apoyo a Mazón, al que se le ovacionó, pese a la presión de la calle, él sigue sin dimitir. A lo mejor le pasa como cuando quieres ver una película de Netflix, que hay tantas que no sabes cuál elegir".

"Entonces Mazón tiene tantos motivos para dimitir, que él ya quiere dimitir, ¿pero cuál escoges? Y luego, que en nueve días te cae una paga de 150.000 euros. Dices: 'qué prisa tengo, no la tuve antes y la voy a tener ahora'", añadió Buenafuente.

Además, comentó que "ahora justamente sobre Mazón se ha sabido que se gastó 36.000 euros en comidas durante su primer año y es normal porque últimamente han subido los productos básicos". "Vas a comprar y no das crédito, han subido el pan y el café, entonces claro, entre una cosa y la otra, te gastas 36.000 euros de dinero público", apuntó.

"No te das ni cuenta porque, además, como no es ni tuyo, te la pela un poquito también", sentenció Buenafuente, que remató diciendo que también ha salido una noticia en la que se informa que Mazón y Vox maniobran para no tener que volver a publicar lo que se gastan en comilonas. "Igual, con lo que comen, ¿habría que dejar de llamarlo dietas?", terminó el cómico.