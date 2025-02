Estos son los tres consejos de un abogado si te encuentras con una situación de explotación laboral

El abogado laboralista Miguel Benito (@empleado_informado) ha subido a su cuenta de TikTok un vídeo analizando una situación de explotación laboral relacionada con las horas extras y ha dado tres consejos muy útiles para afrontarla.

En concreto, el experto ha analizado el vídeo de un chico que explicaba como para una situación de abuso laboral. "Cuando tú trabajas de cara al público: dependiente, camarero, etc... pasa una cosa misteriosa en casi todos los sitios en los que yo he estado que es que no hay apenas plantilla", ha comenzado explicando el chico.

"Es como: wow, la persona que ha hecho la plantilla debe ser súper optimista y piensa que diez pueden sacar el trabajo de 50. Entonces, se ven obligados -que disgusto- a meterte a ti horas extra en vez de contratar otra persona, porque debe ser que es más cómodo", ha continuado censurando el usuario.

"¿Qué pasa? Que a mí una vez me contrataron para 20 horas y yo no necesitaba más porque estaba estudiando, yo no quería más horas. ¿20? Estupendo. Pues un día voy a mi planning semanal y veo 27 horas. Y claro, yo cojo a mi encarnada y le digo: mira, no puedo hacer 27 horas, yo he firmado un contrato de 20", ha relatado el chico.

En ese momento, el tiktoker ha explicado que su encargada le contestó que en su contrato ponía que tenía un número de horas extra que hacer al año, a lo que él le respondió sin titubear que también ponía en el contrato que eso se lo debían preavisar con una semana y él tenía que estar acuerdo.

"Me da igual cómo funciones tú, el microondas, la nevera de la sala de comer y las taquillas, yo te estoy diciendo que lo que he firmado es esto", ha concluido el chico del vídeo, indignado con la situación.

"Esto que dice el chico es muy habitual en determinados sectores. Y además, como él explica, las horas complementarias y las horas extra son voluntarias. Por lo tanto, aquí conocer la ley nos va a ayudar. Ahí van tres consejos prácticos", ha mencionado el experto.

"Primero, asertividad. Esto no significa reaccionar de mala manera, simplemente plantarte y decirle a tu jefe o a tu empresa: oye mira, esto no es lo que yo he firmado, a mí me tienes disponible para dentro de nuestro contrato hacer mi trabajo lo mejor posible, pero no puedo hacer estas horas por el motivo X", ha explicado el abogado.

"Segundo, y ligado con el anterior, comprensión. Si la empresa te pide que realices horas extras o complementarias una vez cada muchísimo tiempo de manera excepcional, ahí sí te recomiendo echarles un cable porque a la larga te puede beneficiar. Ahora bien, si es el pan de cada día, negarte desde el principio", ha aconsejado Benito.

"Y tres, decirlo desde el principio. Muchas veces por quedar bien no decimos nada y luego es muy difícil revertir esa situación. Es al revés. Si tu situación familiar y personal te lo permite, abandona ese trabajo o di las cosas claras porque a la larga también te va a beneficiar. Y si dejas el trabajo, probablemente encuentres uno donde estés mucho más a gusto", ha concluido el experto.