Euprepio Padula rompe una lanza por TVE tras la agresión a una periodista: "Indecente"

Las manifestaciones convocadas este domingo por sectores de la derecha y extrema derecha continúa dando de qué hablar. Durante la protesta contra el Gobierno que tuvo lugar en Ferraz, una periodista de TVE fue increpada por los manifestantes, que la rodearon de banderas e intentaron impedir que realizara la conexión e informara en condiciones óptimas.

Una situación anómala que no han tardado en condenar desde la cadena pública, donde han abordado esta cuestión desde los programas de la mañana. En Mañaneros 360, presentado por Javier Ruiz y Adela González, han sido especialmente críticos con el acoso que sufren los periodistas de TVE cuando tienen que cubrir manifestaciones convocadas por partidos o sectores de la derecha.

Uno de los más contundentes ha sido el colaborador Euprepio Padula, quien ha afirmado que lo que se vivió este domingo en Madrid fue "indecente" y ha roto una lanza en favor de TVE. "No merece la pena estar hablando de estos mamarrachos y mamarrachas que estaban en la calle porque los fascistas hacen cosas de fascistas", ha asegurado en Mañaneros 360.

"Lo que me parece lamentable de todo esto son los políticos que están distinguiendo a los periodistas de los que no les gustan. A mí me parece indecente, y no porque estoy en esta casa, lo diría también si estuviera en otra televisión, que se esté atacando de una manera tan mezquina y tan miserable a RTVE", ha señalado, rompiendo así una lanza por la Corporación.

"Yo he trabajado en todas las televisiones y honestamente, y lo sabéis también los que estáis a la derecha, la pluralidad que hay en TVE, en otras cadenas no la hay, por no hablar de las autonómicas", ha afirmado el colaborador italiano en La 1. Palabras que han sido suscritas por Federico Quevedo y Sarah Santaolalla, ambos también colaboradores del programa de TVE.