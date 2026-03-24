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Eva Arguiñano confiesa lo que dice su hermano, Karlos Arguiñano, de Broncano
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Eva Arguiñano confiesa lo que dice su hermano, Karlos Arguiñano, de Broncano

La repostera ha sido entrevistada en 'La Revuelta' junto a Belén Esteban. 

Alfredo Pascual
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Karlos Arguiñano habla así de Broncano.
Karlos Arguiñano habla así de Broncano.Getty Images / TVE

La repostera Eva Arguiñano fue una de las invitadas de este lunes al programa de La Revuelta, que conduce David Broncano en TVE. Junto a la hermana del popular cocinero Karlos Arguiñano también estuvo la televisiva Belén Esteban para promocionar el reality culinario de la corporación pública Top Chef: dulces y famosos, donde la primera es jueza y la segunda concursante.

Durante la entrevista, Belén Esteban le dijo que tenía que ir al hotel de Karlos Arguiñano. "Aunque él vaya a El Hormiguero, tú tienes que ir. Te va a encantar", afirmó la bautizada como La princesa del pueblo.

Broncano le dijo a Eva que el programa de Karlos es Antena 3 y que por tanto no podía ir nunca. Entonces, le preguntó por si sabía si veía La Revuelta y si le gustaba el formato y lo que hacían diariamente.

Eva fue sincera: "Le gusta, aunque me dice que va muy rápido y que muchas veces no entiende lo que habla y a mí me pasa lo mismo". 

La invitación a Karlos Arguiñano

Broncano le preguntó si cree que le podría invitar algún día, a lo que Eva rápidamente dijo que sí y le comentó que la invitara. "Eva está en Antena 3 y ahora está aquí esta noche", saltó rápidamente Esteban para intentar convencer a Broncano de que lo puede invitar a La Revuelta. 

Al final y tras pedirle a su hermana que le mandara un mensaje en tono de invitación, acabó haciéndolo el mismo, ya que las dos entrevistadas le dijeron que lo hiciera él.

Broncano miró a cámara y le mandó el mensaje: "Karlos, voy a hablar muy despacio para que estés cómodo aquí en TVE, que es tu casa. Te invitamos, tendremos una conversación muy agradable sobre lo que tú quieras y te recibiremos con todos los honores que tú mereces".

Alfredo Pascual
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Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

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