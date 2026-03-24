Eva Arguiñano confiesa lo que dice su hermano, Karlos Arguiñano, de Broncano

La repostera Eva Arguiñano fue una de las invitadas de este lunes al programa de La Revuelta, que conduce David Broncano en TVE. Junto a la hermana del popular cocinero Karlos Arguiñano también estuvo la televisiva Belén Esteban para promocionar el reality culinario de la corporación pública Top Chef: dulces y famosos, donde la primera es jueza y la segunda concursante.

Durante la entrevista, Belén Esteban le dijo que tenía que ir al hotel de Karlos Arguiñano. "Aunque él vaya a El Hormiguero, tú tienes que ir. Te va a encantar", afirmó la bautizada como La princesa del pueblo.

Broncano le dijo a Eva que el programa de Karlos es Antena 3 y que por tanto no podía ir nunca. Entonces, le preguntó por si sabía si veía La Revuelta y si le gustaba el formato y lo que hacían diariamente.

Eva fue sincera: "Le gusta, aunque me dice que va muy rápido y que muchas veces no entiende lo que habla y a mí me pasa lo mismo".

La invitación a Karlos Arguiñano

Broncano le preguntó si cree que le podría invitar algún día, a lo que Eva rápidamente dijo que sí y le comentó que la invitara. "Eva está en Antena 3 y ahora está aquí esta noche", saltó rápidamente Esteban para intentar convencer a Broncano de que lo puede invitar a La Revuelta.

Al final y tras pedirle a su hermana que le mandara un mensaje en tono de invitación, acabó haciéndolo el mismo, ya que las dos entrevistadas le dijeron que lo hiciera él.

Broncano miró a cámara y le mandó el mensaje: "Karlos, voy a hablar muy despacio para que estés cómodo aquí en TVE, que es tu casa. Te invitamos, tendremos una conversación muy agradable sobre lo que tú quieras y te recibiremos con todos los honores que tú mereces".