Un exjugador del Real Madrid da una respuesta demoledora al tuit más sonado de Macarena Olona

Borja Fernández, exfutbolista de Real Madrid, Real Valladolid y Getafe, entre otros equipos, ha respondido rotundamente al tuit más sonado que ha publicado Macarena Olona, exdiputada de Vox, en las últimas horas.

Ha ocurrido después de que Olona comentase la foto en la que aparece Ramón Tamames, candidato de Vox en la moción de censura a Pedro Sánchez, rodeado de dirigentes del partido, todos hombres.

"A esta fotografía le falta algo", ha escrito Olona en evidente referencia a las mujeres. El mensaje ha provocado tanto revuelo que luego ha añadido: "Como veo algunos despistados en los comentarios, empieza por 'M' y no soy yo. A ver si así lo adivinamos".

"No me refiero al Modelo 347. Que seguís despistados. Tercer intento. Empieza por “M”. Sin nosotras no existiríais", ha finalizado.

Tras ello, Borja ha reaccionado: "Pero ahora, antes no, ¿verdad? Antes erais un ejemplo🤔😵💫".

Tamames ha insistido en que el partido de Santiago Abascal le ha dado "absoluta libertad" para redactar el discurso que dará desde la tribuna del Congreso, "sin vetar nada".

Tamames ha evitado dar pistas sobre su intervención cuando se le ha cuestionado si Abascal le ha pedido que no hable de feminismo, del aborto o del modelo autonómico, entre otros temas. Desvelar lo que pronunciará en el Congreso sería --ha alegado-- "defraudar" a Vox, a los españoles y a los 350 diputados que representan la "soberanía nacional", si bien ha querido enfatizar: "Sin vetar nada".