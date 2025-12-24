Esteban, experto en descanso: "Que no os oculten lo que realmente lleva un colchón porque os estarían engañando"

Hay un dato que muchas tiendas evitan dar cuando venden un colchón: la densidad real de los materiales. No porque sea irrelevante, sino porque explica casi todo lo que ocurre después. Ese es el punto de partida del vídeo que ha publicado Esteban, experto en descanso, en el que cuestiona una práctica extendida en el sector y advierte de sus consecuencias para el consumidor.

“Nunca compren un colchón si el fabricante o la tienda oculta las densidades por metro cúbico del producto porque cuando un fabricante oculta lo que lleva el producto es porque les está engañando. Es muy fácil”, afirma al inicio de la grabación, antes de poner el foco en uno de los reclamos más habituales del mercado: el HR de “alta densidad” sin cifras concretas detrás.

Según explica, hablar de alta densidad sin especificar números no sirve de nada. “Si yo digo que un HR es de alta densidad y no digo la densidad que lleva pues no me sirve nada porque esto es 20, esto es 25, 25 más alta que 20. Es lo mismo muy sencillito, son productos que no valen nada y que no pesan nada”, resume.

Para ilustrarlo, muestra un colchón de 90 por 1,90 metros con 25 kilos de HR y lo levanta casi sin esfuerzo. “Miren, lo puedo levantar con una mano y ayuda del pie. Tengo 74 años”, dice antes de definir el producto con una comparación que se repite en el vídeo: “¿Esto qué es? Un colchón Coca Cola”.

La explicación llega a continuación. Según Esteban, este tipo de colchones pierde sus propiedades en muy poco tiempo dependiendo del usuario. “Que según qué persona lo compre, pues a los cuatro días no tiene colchón porque las cédulas se han roto y entra el aire y cuando entra el aire desaparece el descanso”.

El problema, añade, no se queda en la calidad del producto ni en el dinero mal gastado. “El problema no está solamente ahí. El problema es que nuestra columna padece”. Una situación que, asegura, ve con frecuencia en su trabajo. “Me viene mucha gente con problemas de espalda y les digo bueno es que lo que tienes no es adecuado a tu altura y tu peso”.

El vídeo no menciona marcas concretas, pero sí apunta a una dinámica habitual en el sector: ocultar información clave y confiar en que el consumidor no pregunte demasiado. La consecuencia, según Esteban, acaba apareciendo cada mañana al levantarse.