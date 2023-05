Una farmacéutica cuenta qué es lo que más le mosquea de los clientes: lo has hecho seguro

La tiktoker @its.noeliafarma ha publicado un vídeo en el que ha respondido a una de las preguntas que se hacen todos los usuarios: cómo interpretan las recetas que no se entienden nada por culpa de la letra del médico.

"Los que venís a la farmacia con una receta así en la cual no se entiende absolutamente nada, esto es un jeroglífico, ¿qué hacemos?", ha empezado diciendo a cámara.

La farmacéutica ha contado que lo primero que hace es mirarla como de lejos ya que así parece que se ve mejor, ha dicho de broma. Después, el segundo paso es ir a la compañera que más tiempo lleva en la farmacia y preguntarle si sabe lo que pone.

"Son los compañeros más trabajados, los que más experiencia tienen", dice de los veteranos del lugar. Otro de los trucos es preguntarle al cliente de qué especialidad viene por si eso le puede ayudar a la hora de descifrar la receta.

"Una cosa que me mosquea mucho es lo siguiente: os pregunto para qué sirve y no tenéis ni idea. El médico os manda cosas y os tiene que decir para qué y cuántas veces al día y no tenéis ni idea", añade.

Para terminar comenta que al final "entre unas cosas y otras" lo acaba sacando.