Feijóo dice que España lleva dos años de degradación de la política y un abogado le hace este recordatorio

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a arremeter este martes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, En una intervención pública en el Foro ABC que también ha protagonizado José Ballesta, alcalde de Murcia.

"Llevamos demasiado tiempo en mi opinión, dos años como mínimo, de una grave degradación de la política nacional. Acabamos de ver en el Tribunal Supremo a la mano del derecha y el antiguo custodio de los avales de las primarias del PSOE, hace pocos días veíamos la entrada 33 años de la Unidad Operativa de la Guardia Civil en la sede del PSOE y a la vez en dependencias del Gobierno", afirmó.

Feijóo añadió que también se conocen "todo tipo de personajes chuscos y detalles sórdidos más propios de una novela de Pérez Reverte". "Es lo que lamentablemente está ocurriendo cada día en la política nacional", apuntó.

Entonces aprovechó para comentar lo que él defiende qué es la política: "No tiene que ser esto, no es una banda de corruptos. Tiene que ser un conjunto de personas honorables".

"Llevo tres décadas dedicado a las cosas públicas y para mí la política es gestionar con respeto el dinero de los demás, defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos, mejorar la vida de la gente y unir a la sociedad y dejar las instituciones mejor y no más problemas a tu sucesor de los que te has encontrado", remató.

A estas palabras le contestó el abogado Marcos Torre y su respuesta se ha hecho viral. En ella le recordó episodios del PP en los que, según él, también se ha degradado el concepto que vende de política.

"Que sois los del 'me gusta la fruta', 'que te vote txapote', 'felón', y con la extrema derecha y su agenda ultra en los gobiernos regionales gracias a vosotros. ¿A mí que me cuentas Alberto?", escribió en un tuit que lleva ya más de 2.000 me gusta.