Feijóo dice que "Europa ha despertado": la réplica que le da un profesor universitario es de matrícula

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participó hace unos días en un acto del Partido Popular Europeo y dejó un discurso que ha llamado la atención de un prestigioso profesor universitario, Jesús Fernández-Villaverde.

"Somos el primer partido de Europa. Esto es más que un resultado electoral. Es una inmensa responsabilidad. Siempre lo es, pero más en un momento como este", explicó, en primer lugar.

"Europa ha despertado. Ha salido de la cárcel ideológica de una izquierda que le vendía que era bueno empobrecerse y que era bueno estancarse, que era buena la democracia más que la prosperidad y que lo mejor era diluir nuestra cultura y nuestros valores", destacó el dirigente popular, aunque, según el periodista Enric Juliana, donde Feijóo dijo "democracia", quería decir "burocracia".

Feijóo explicó en su intervención que "los europeos hemos despertado" y "se han dado cuenta de que vivimos en un mundo complejo, peligroso". "Los europeos somos hoy más conscientes de los grandes desafíos económicos, sociales, de seguridad y democráticos que vivimos", añadió.

Tras el revuelo formado con las palabras del líder del PP, Jesús Fernández-Villaverde, profesor presidencial de Economía Howard Marks en la Universidad de Pensilvania, ha reaccionado, dando la réplica más sonada.

"Las cinco grandes preguntas abiertas a las que nadie tiene una respuesta, de la más sencilla a la más compleja: ¿Por qué la gravedad es tan débil frente a las demás fuerzas y la masa del bosón de Higgs tan pequeña respecto a la escala de Planck? ¿Cuál es la naturaleza de la materia oscura que compone la mayor parte del universo?", ha señalado, con las dos primeras preguntas.

"¿Qué es exactamente la energía oscura que acelera su expansión? ¿Cómo unificar la mecánica cuántica y la relatividad general en una teoría coherente del todo?", ha expresado, antes de contar una quinta que nadie esperaba y que tiene que ver con el líder del PP.

"¿Y por qué el PP, tras elegir a nulidades absolutas como Rajoy y Casado, insiste en líderes tan inútiles como Feijóo?", ha cuestionado Jesús Fernández-Villaverde, en un tuit que acumula cientos de me gusta.