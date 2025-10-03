Feijóo dice que la izquierda vendía que "era buena la democracia más que la prosperidad" y Oskar Matute responde así

El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, ha respondido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que este dejara una frase que ha provocado revuelo durante su intervención de este jueves en el encuentro que tenido lugar en Barcelona del PP Europeo.

"Somos el primer partido de Europa y esto es más que un resultado electoral, es una inmensa responsabilidad. Siempre lo es, pero más en un momento como este. Europa ha despertado", afirmó el líder de la oposición.

Fue en ese momento cuando soltó Feijóo una frase que ha causado revuelo: "Ha salido de la cárcel ideológica de una izquierda que le vendía que era bueno empobrecerse, estancarse y que era buena la democracia más que la prosperidad y que lo mejor era diluir nuestra cultura y valores y que no pasaba nada por perder libertades si gobernaban ellos".

"Europa ha despertado y en consecuencia los europeos han despertado. Se han dado cuenta de que vivimos en un mundo complejo, peligroso y los europeos somos hoy más conscientes de los grandes desafíos económicos, sociales, de seguridad y democráticos que vivimos y nos han elegido a nosotros, al Partido Popular, para gestionarlos", remató el líder del PP en España.

De todas sus palabras las que más revuelo y runrún han generado ha sido la frase de que "la izquierda vendía que era buena la democracia más que la prosperidad" y ha obtenido reacciones como la del político vasco.

Matute, en su perfil de X, ha escrito un tuit breve y conciso, pero contundente al más puro estilo Isabel Díaz Ayuso, cuando pidió elegir entre comunismo y libertad en la campaña de las últimas elecciones autonómicas madrileñas.

"Prosperidad o democracia. Este es el nivel", ha afirmado Matute, en un tuit que ha superado en pocas horas el millar de me gusta.

La polémica ha sido tal que hasta la propia cuenta del PP ha tenido que aclarar que se trataba de un lapsus y que quería decir burocracia. Lo ha hecho contestando a un mensaje de la Vicepresidenta Primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también había reaccionado.

"Como lleva tres años sin presentar presupuestos tiene poco trabajo y se dedica a analizar discursos ajenos, lo entendemos. 'Burocracia', quería decir burocracia", han asegurado desde la formación 'popular'.