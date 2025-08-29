Felicita a una novia por su compromiso en pleno vuelo y sus palabras llaman la atención de muchos: "Quiero ser amiga de esa azafata"

"POV: Te vas a Málaga de despedida de soltera". La felicitación de una azafata en un vuelo comercial con destino Málaga ha dado la vuelta en redes sociales. Para muchos internautas, el mensaje guardaba doble intencionalidad.

En el vídeo, publicado en el perfil de Carmen Fontela de la red social TikTok, la trabajadora comienza de forma natural. "Hola, buenas tardes, señoras y señores, un minutito de su atención". "Queríamos dar una felicitación de parte de toda la tripulación a la señora que se encuentra sentada en el asiento 31D", relata. "Que levante la mano", e inmediatamente la protagonista realiza el movimiento de brazo que se le pide, visiblemente emocionada.

Posteriormente, pide a los pasajeros que feliciten a la comprometida. A lo que la azafata continúa su discurso asegurando que "no sé por qué, pero ella quiere casarse". "¡Qué viva la novia!", gritan sus acompañantes. En vídeo ha alcanzado los 82.000 Me Gusta y 145 comentarios.

Muchos de los consumidores de la red social, se han animado a comentar el suceso. "Enhorabuena a la novia, pero alguien debería judicializar a las amigas que despertaron a un avión entero de resaca posferia de Málaga", broma una internauta. "Que corte en el primer momento, pero bonito detalle", afirma otra.

Además, otros usuarios han comentado la célebre frase. "Ya se dará cuenta y se dirá ¡No sé por qué me casé!", asegura una. "La acompañamos en el sentimiento", dice otro. "No te cases amiga, corre como si hubiera un mañana" o "quiero ser amiga de esa azafata".