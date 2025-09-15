Fernando Miralles, experto en oratoria: "El mejor orador del mundo es Jesucristo"

El experto en oratoria Fernando Miralles sorprendió con una afirmación que no dejó indiferente a nadie: “El mejor orador del mundo es Jesucristo”. La declaración, hecha durante una entrevista en el pódcast Tiene Sentido (@tienesentidopodcast), rápidamente se viralizó en TikTok.

Para Miralles, el mensaje de Jesucristo trasciende lo religioso y se convierte en un referente de oratoria universal. Según explicó, su capacidad para conmover a las multitudes, transmitir ideas a través de parábolas sencillas y transformar realidades lo convierten en un ejemplo irrebatible de comunicación eficaz.

Con esta afirmación, Miralles plantea que el poder de la palabra no reside únicamente en la técnica o en el carisma escénico, sino en la habilidad de generar un impacto duradero que atraviese siglos y culturas.

Fernando Miralles, al situar a Jesucristo como el mejor orador del mundo, lleva a la reflexión sobre qué consideramos oratoria excelente. Su discurso invita a mirar hacia lo que muchas oratorias religiosas han logrado: trascender lo puramente técnico para conectar con lo humano, con lo profundo y con el perdurable.

Reacciones en TikTok

La publicación no tardó en desatar varios comentarios. Muchos usuarios coincidieron en que la visión de Miralles era, sencillamente, acertada. Uno resumió el sentir de varios al afirmar: “Completamente cierto, nadie como Jesús”. En la misma línea, otro lo llamó “el maestro de las parábolas”, mientras que otra celebró que sus enseñanzas se basaran en “ejemplos cotidianos” que cualquiera podía entender.

El entusiasmo fue compartido por otros usuarios, como: “Genial este hombre”. Incluso hubo quienes se sintieron conmovidos emocionalmente, como una mujer que confesó: “Ok pero por qué estoy llorando si no está pasando”.

Algunos destacaron la claridad con que Miralles transmitió la idea: “Más claro el agua!! genio!!”, mientras que otros aseguraron que les había gustado tanto su punto de vista que “solo por eso lo voy a seguir”.