Fernando Simón sale a hablar del hantavirus y Ana Obregón le dice de todo

Fernando Simón ha vuelto a la palestra después de varios años apartado de los focos y lo ha hecho para hablar del hantavirus. El epidemiólogo y director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES) ha reaparecido ante los medios para explicar qué pasa con el barco en el que hay tres muertos por hantavirus y varios infectados y que acaba de atracar en Canarias.

Ha afirmado Simón que no hay riesgo para España por la llegada de este crucero de lujo en el que han fallecido tres personas de 69 y 70 años: "No creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto. El hantavirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores, la transmisión de persona a persona se conoce pero no es muy frecuente y es difícil".

Pero este mensaje les ha recordado a muchos a lo vivido con el coronavirus cuando el propio Simón dijo que no habría más de uno o dos casos en España. El resto es historia de la humanidad.

Ana Obregón ha sido una de las más críticas con la reaparición de Fernando Simón y con el Gobierno de España, al que siempre tiene en el punto de mira. "Cuando Simón nos dijo con el COVID que habría solamente 1 o 2 contagios y fallecieron cientos de miles de personas en el mundo! Yo creí que este señor había desaparecido del mapa!", ha señalado.

Y ha añadido la televisiva: "Y ahora le escucho decir que habrá pocos contagios otra vez!!! ¿pero de qué va este gobierno? no podemos tener científicos que hay muchos en España y muy buenos informándonos para decirnos las precauciones que deberíamos de tomar!!

"Pues no, como siempre nos abandonan al pueblo, pues vamos a ir preparándonos para lo que viene", ha sentenciado Ana Obregón en Instagram al ver lo que está ocurriendo con el hantavirus.

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