La compañía del crucero sube a 30 los pasajeros del barco que bajaron antes de confirmarse el brote de hantavirus

El barco de bandera neerlandesa en el que se han detectado varios casos de Hantavirus

La naviera Oceanwide, de la que depende el crucero MV Hondius, ha actualizado a 30— antes 23— el número de personas que bajaron del barco el pasado 24 de abril en la isla de Santa Elena (lugar donde se dejó el cuerpo del primer fallecido, el hombre del matrimonio neerlandés) antes de confirmarse el brote de hantavirus.

La cifra incluiría al primer fallecido por el brote, quien perdió la vida después de experimentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza y diarrea, según ha confirmado la propia compañía.

"Esa cifra incluía el cuerpo del pasajero que murió a bordo del MV Hondius el 11 de abril", han señalado en el comunicado, donde han asegurado que están intentando dar con todos los pasajeros para ver si pudieron producirse contagios adicionales.

La actualización del balance llega mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue la búsqueda y rastreo urgente de las personas que desembarcaron del buque hace ya dos semanas, así como a otros 82 pasajeros de un vuelo comercial que conectó con Sudáfrica.

Por ahora, el número de fallecidos por este brote permanece en tres: el matrimonio neerlandés y una mujer alemana, quien falleció el pasado 2 de mayo. En total, hay ocho casos confirmados (incluidos los muertos). A ellos se le suma un nuevo caso, el de la azafata que viajó con la mujer neerlandesa, quien se encuentra hospitalizada en Ámsterdam.

Discrepancias en torno al confinamiento

En España, Sanidad y Defensa continúan el debate sobre si se debería obligar, o no, a los catorce viajeros españoles del crucero a permanecer bajo confinamiento. Desde el lado de Defensa, la ministra Margarita Robles ha defendido que la medida será "voluntaria", pues según señala no se debe obligar a una persona asintomática a estar bajo un régimen de privación de libertad.

Mientras que desde Sanidad han dicho que "esas personas y sus familiares lo que quieren es estar protegidos, cuidados y recibir el mejor trato médico posible", aunque intentarán recurrir a "instrumentos legales" para que todos ellos cumplan la cuarentena, con el objetivo de prevenir posibles complicaciones.

En este sentido, según revela el diario 'El País' el Ministerio de Sanidad estaría ultimando un informe jurídico con el objetivo de imponer a los catorce afectados cuarentenas obligatorias en caso de que no quieran aislarse, según fuentes ministeriales.

La alarma sanitaria lleva a la batalla política

El brote del crucero, en el que iban a bordo 149 personas, ha llevado al choque entre el Gobierno central y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha criticado la falta de contacto por parte de la administración (algo que desde Sanidad han desmentido).

También ha llevado a que la oposición critique la gestión en torno a la crisis y cuestione el hecho de que la cuarentena sea voluntaria. "No hay nadie al volante", ha lamentado a través de las redes sociales la portavoz del PP en el congreso, Esther Muñoz.