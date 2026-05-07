Brote de hantavirus, en directo: última hora del crucero MV Hondius que se dirige a Canarias

Los expertos descartan riesgo para España y rebajan los paralelismos con la COVID-19



Las principales voces en salud pública coinciden en desactivar la alarma y desligan el brote de cualquier comparación con la pandemia de coronavirus. Fernando Simón ha asegurado que el hantavirus "no va a suponer un riesgo para España en absoluto" y ha recordado que el contagio se produce por contacto con secreciones de roedores, mientras que la transmisión entre personas es poco frecuente y difícil.



El catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca, Raúl Rivas, califica en conversación con El HuffPost el riesgo actual de "muy bajo" y subraya que se aplicarán los protocolos habituales tanto a los pasajeros como a las instalaciones del crucero.

