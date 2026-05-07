Brote de hantavirus, en directo: última hora del crucero MV Hondius que se dirige a Canarias
Los pasajeros a bordo del crucero MV Hondius llegarán este domingo a Canarias. Los extranjeros serán evacuados a sus países y los españoles serán trasladados a Madrid
Las principales voces en salud pública coinciden en desactivar la alarma y desligan el brote de cualquier comparación con la pandemia de coronavirus. Fernando Simón ha asegurado que el hantavirus "no va a suponer un riesgo para España en absoluto" y ha recordado que el contagio se produce por contacto con secreciones de roedores, mientras que la transmisión entre personas es poco frecuente y difícil.
El catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca, Raúl Rivas, califica en conversación con El HuffPost el riesgo actual de "muy bajo" y subraya que se aplicarán los protocolos habituales tanto a los pasajeros como a las instalaciones del crucero.
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos y Reino Unido han confirmado este jueves que mantienen bajo seguimiento a varios pasajeros que desembarcaron del MV Hondius antes de que trascendiera el brote de hantavirus a bordo. La Agencia de Seguridad Sanitaria británica ha informado de que los dos ciudadanos del Reino Unido bajo control permanecen aislados en sus domicilios. En el caso estadounidense, las autoridades no han concretado ni el número exacto de afectados ni si guardan aislamiento, aunque The New York Times apunta a dos personas en Georgia, una en Arizona y varias más en California.
El MV Hondius continúa su travesía por el Atlántico con destino a Tenerife, donde tiene previsto atracar el domingo. La cepa detectada es el virus de los Andes, la única que se transmite entre personas, y solo por contacto estrecho y prolongado a través de fluidos corporales. El balance provisional es de ocho posibles afectados y tres muertos.
¡Buenos días! Los focos de medio mundo apuntan este jueves al MV Hondius, el crucero de lujo en el que se ha desatado el brote de hantavirus. Sigue en este minuto a minuto toda la información sobre la llegada del crucero a Canarias, el operativo sanitario, los comentarios de los expertos y las novedades sobre los afectados.