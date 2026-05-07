Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Brote de hantavirus, en directo: última hora del crucero MV Hondius que se dirige a Canarias
Sociedad
Sociedad

Brote de hantavirus, en directo: última hora del crucero MV Hondius que se dirige a Canarias

Los pasajeros a bordo del crucero MV Hondius llegarán este domingo a Canarias. Los extranjeros serán evacuados a sus países y los españoles serán trasladados a Madrid

Redacción HuffPost
Redacción HuffPost
El MV Hondius, foco por los casos de hantavirus, deja atrás costas de Cabo Verde para dirigirse a España.
El MV Hondius, foco por los casos de hantavirus, deja atrás costas de Cabo Verde para dirigirse a España.REUTERS
09:07
Los expertos descartan riesgo para España y rebajan los paralelismos con la COVID-19

Las principales voces en salud pública coinciden en desactivar la alarma y desligan el brote de cualquier comparación con la pandemia de coronavirus. Fernando Simón ha asegurado que el hantavirus "no va a suponer un riesgo para España en absoluto" y ha recordado que el contagio se produce por contacto con secreciones de roedores, mientras que la transmisión entre personas es poco frecuente y difícil. 

El catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca, Raúl Rivas, califica en conversación con El HuffPost el riesgo actual de "muy bajo" y subraya que se aplicarán los protocolos habituales tanto a los pasajeros como a las instalaciones del crucero.

09:04
EE UU y Reino Unido vigilan a varios pasajeros que dejaron el crucero antes del brote

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos y Reino Unido han confirmado este jueves que mantienen bajo seguimiento a varios pasajeros que desembarcaron del MV Hondius antes de que trascendiera el brote de hantavirus a bordo. La Agencia de Seguridad Sanitaria británica ha informado de que los dos ciudadanos del Reino Unido bajo control permanecen aislados en sus domicilios. En el caso estadounidense, las autoridades no han concretado ni el número exacto de afectados ni si guardan aislamiento, aunque The New York Times apunta a dos personas en Georgia, una en Arizona y varias más en California.

09:00
Ocho posibles casos y tres fallecidos mientras el barco navega hacia Tenerife

El MV Hondius continúa su travesía por el Atlántico con destino a Tenerife, donde tiene previsto atracar el domingo. La cepa detectada es el virus de los Andes, la única que se transmite entre personas, y solo por contacto estrecho y prolongado a través de fluidos corporales. El balance provisional es de ocho posibles afectados y tres muertos.

08:56
Última hora del brote de hantavirus

¡Buenos días! Los focos de medio mundo apuntan este jueves al MV Hondius, el crucero de lujo en el que se ha desatado el brote de hantavirus. Sigue en este minuto a minuto toda la información sobre la llegada del crucero a Canarias, el operativo sanitario, los comentarios de los expertos y las novedades sobre los afectados.

Redacción HuffPost
Redacción HuffPost
EL HUFFPOST PARA SANITAS

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos