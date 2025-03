Fernando Tejero elige con claridad entre 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' 

Fernando Tejero es uno de los actores más queridos de España y lo es gracias a dos personajes casi antagónicos: Emilio en Aquí no hay quien viva y Fermín en La que se avecina, ambas series creadas por los hermanos Caballero.

A la pregunta de con qué serie se queda ha dicho que con Aquí no hay quien viva: "A mí me gustaba más Aquí no hay quien viva. Al fin de cuentas es el mismo tipo de comedia aunque Aquí no hay quien viva era más realista pero es el mismo tipo".

"A mí Emilio me gustaba más", le han dicho en El acorde prohibido y él ha asentido. "Aquí es todo más esperpéntico. Es más cómic", ha afirmado el actor sobre su papel en La que se avecina.

Sobre su carrera ha dicho que ha hecho dramas por lo que ha sido premiados, gana dinero en la tele y así produce teatro: "Estoy muy contento de haber estado ahí. Me ha puesto en una ventana pero también he hecho 50 películas, he estado cuatro veces nominado a los Goya, tengo un Goya".

"La gente en general te reconoce por dos series que has hecho que yo encantado porque hace un personajes como Emilio que se ha convertido en un personaje histórico", ha terminado diciendo. Por último ha pedido hacer alguna comedia porque ya lleva mucho drama seguido.