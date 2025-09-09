Ferreras, implacable como nunca a cuenta de la última de Feijóo: "Es indefendible. Se han equivocado"

El Partido Popular y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, lleva varios días en el punto de mira por un vídeo que publicó en sus redes sociales donde se le puede ver cantando por su cumpleaños mi limón mi limonero y debajo el texto "me gusta la fruta".

En Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras ha mostrado su cabreo y su indignación con esta escalada dialéctica de la oposición contra el presidente del Gobierno. Cabe destacar que ese "me gusta la fruta" básicamente quiere decir "hijo de puta".

"Se han equivocado en el PP poniendo 'Me gusta la fruta', es un error. Feijóo no puede jugar con este estilo político", ha dicho tajante y mirando a cámara el presentador de laSexta, que ha dicho que esto es "indefendible".

Después ha dado paso a la declaraciones de Cuca Gamarra, que ha defendido al sector primario: "Si en España ya no vamos a poder cantar Mi limón mi limonero ni ninguna canción que tenga alguna referencia a alguna fruta, pues evidentemente creo que tenemos un problema y hay que contextualizar las cosas en su justa medida y en su contexto".

Antes, Ignacio Cembrero ha confesado que le da vergüenza explicar por qué en España se ha convertido en un insulto decir "me gusta la fruta".

"Tengo amigos extranjeros que han llegado recientemente a España me preguntan por qué 'me gusta la fruta' es un insulto y a mí se me cae la cara de vergüenza de tener que explicarles que hay políticos de primer nivel en este país que utilizan una frase que, en definitiva, quiere decir 'Sánchez, hijo de puta', para insultar al presidente del Gobierno", ha confesado el analista.