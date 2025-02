Flipa con lo que le ha pasado al pedir un café en Málaga: cientos de reacciones y no todas de apoyo 

Acudir a bares o restaurantes en zonas turísticas es una conducta de alto riesgo: los precios suelen ser altos, muy altos, tan altos que a veces pueden considerarse casi un atraco.

Es lo que le ha pasado al usuario de TikTok @elviajedeivan, que ha compartido en esa red social su estupefacción por lo que le han cobrado por un simple café en un bar del centro de Málaga.

"Voy a decir algo que normalmente no suelo decir, tampoco me suelo mojar, pero es que esto me parece un robo. En este lugar de aquí del centro de Málaga me he ido a pedir un café y, vale, entiendo que sea un sitio súper turístico, que estemos en todo el centro, pero escúchame, me han cobrado 3,95 por un americano", cuenta.

"¿Perdona? Es que, bueno, yo todavía sigo flipando lo caro que puede ser. Además tiene como tapas a 3,50 y una vez yo vine y os puedo decir que estas tapas son muy pequeñas. Así que mira, no os recomiendo este sitio a pesar de que es hiper turístico y de que está en pleno centro. Pero me parece un robo. 3,95 un café... es que no... no... no entiendo, la verdad", se lamenta.

En las reacciones, muchos usuarios han compartido su indignación y le han dicho que no debería ni haberlo pagado, aunque el autor del vídeo ha subrayado que ya lo había pedido y que la culpa era suya por no haber preguntado antes el precio.

Pero otros muchos le culpan a él por ir allí. "Málaga no es cara, si eres un pardillo y no te enteras ese es tu problema... puede que sea la capital más barata de España...y he pateado mucha España, como Málaga no hay nada", dice una persona.

"Luego queréis que el camarero gane 2000€ 🤣🤣🤣, de donde va a salir su sueldo? Y yo soy cocinero", dice otro. "Perdona Caro???? Tú no has viajado mucho …. Milán 6,60 un americano al lado del Duomo", añade otro.