Francisco, sobre la gestión de la DANA: "No vino nadie hasta el cuarto día. ¿Sabes quién acudió? El pueblo. Pasa algo en Marruecos y van a los 5 minutos"

Francisco cantando en la presentación de su disco De cobardes no hablaran en Madrid.

Francisco ha renacido en 2025. A sus 66 años, el cantante de Alcoy (Comunidad Valenciana) vuelve a los escenarios tras un inicio de año complicado a causa de una insuficiencia respiratoria grave. Lo hace con el disco De cobardes no hablarán y habiéndose quitado de encima "a los pesados".

Como valenciano que es un servidor, la relación con Francisco es más estrecha puesto que casi todos, con alguna copa de más en fiestas, hemos entonado el himno de la Comunidad Valenciana que suele cantar él. La última vez en el GP de la Comunidad Valenciana de hace unos días.

En el Museo Chicote de Madrid, rodeado de prensa y amigos, Francisco se presta a una entrevista con El HuffPost donde hablamos de Rosalía, la DANA, su carrera y hasta del Benidorm Fest.

- Hablábamos ahora, de valenciano a valenciano, de Benidorm. ¿Se ve participando en un Benidorm Fest?

Yo ahí no he estado.

- ¿Se ve con alguna canción?

No, de invitado. Cantando esta canción De cobardes no hablarán.

- Lleva ocho años sin sacar disco.

Este es un disco de canciones de vivencias con las que todo el mundo se va a sentir identificado. Son historias reales, de cosas que me han pasado a mí y de cosas que le han pasado a personas reales.

- Una de mis canciones favoritas es el himno de la Comunidad Valenciana que usted canta.

No me llames de usted. Que somos jóvenes, hombre. El himno de la Comunidad es el himno más bonito del mundo, no porque seamos valencianos, es que es cierto. Hace unos días tuve uno de esos momentos mágicos que pasan una vez en la vida que es cantar el himno en el premio GP en el Ricardo Tormo, 200.000 asistentes y 180 millones de personas en el mundo.

- Todavía tienes esa adrenalina.

Eso es maravilloso. Me siento agradecido y orgulloso de mi profesión.

- Tras ocho años sin sacar disco, ¿cómo ves la industria? ¿Te ves haciendo trends en TikTok con tus canciones?

Ha cambiado todo. He tenido que reinventarme y evolucionar con las redes. ¿Que no tienes una multinacional? La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. La música no tiene ningún tipo de ayuda estatal, de cultura ni de nada, somos los pobres y eso lo que más se consume. Sin la música el mundo no existiría. Soy empresario también, hago mis propias giras.

- ¿Se está perdiendo la figura del cantante galán a lo Julio Iglesias. A lo Francisco?

No. Hay chavales muy guapos y chavalas muy guapas. Se visten de otra forma. Cambia. Hay chicas guapísimas. Yo me fijo más en las chicas. Hay chicas guapísimas, con un look... muy sensuales, muy atractivas, muy sexys y cantando muy bien. Y luego chicos también.

- ¿El negocio está en los conciertos?

Esta profesión no la veo como negocio, sí la verán las compañías de discos o los representantes. Si fuese por el negocio te aseguro que me dedicaría a otras cosas. Cada día es más difícil vivir de la música. Salvo los siete u ocho afortunados, a mí me pasó en su momento. Es muy difícil tener éxito.

- Hablando de novedades, ¿qué te parece el nuevo disco de Rosalía?

Me alegro mucho y tengo que darle la enhorabuena. El hacer llegar a la gente joven música con calidad, como lo ha hecho Rosalía, la música clásica con el pop, esa fusión. Me parece genial. A ver si vamos olvidando un poco el reguetón.

Espero que esto ayude a que tomen más interés los jóvenes porque si escuchan esto por la radio... todo es educación en la vida. Si tú a los jovencitos, o mis nietos, se han criado con 18-20 años escuchando reguetón, no conocen otro tipo de música. Yo les hago carpetas de música de Queen, Los Rolling, Leonard Cohen, infinidad de artistas, de Joe Bonamassa, blues, jazz...

- ¿Tus nietos qué te ponen?

Sebastián Yatra con Tacones rojos. Con cinco años me dice es Sebastián Yatra, que no te enteras. Y digo, pues no lo conozco. Y dice sí, esta canción está sonando en todas las radios, mis amigos la oyen todos. Y mira, no la conocía pero me gusta.

- En una carrera tan amplia, ¿hay alguna canción que te pasó por delante y dejaste pasar?

Estaba yo en el estudio y una mañana me dice Pablo Herrero "escucha esta canción que he compuesto este fin de semana". Y era Como una ola. 'Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero...' Está escrita para un hombre. Me pilló ese día tonto, era lunes por la mañana, y no me gustaba demasiado. Esa canción estaba destinada para Rocío Jurado y quien mejor la interpretó fue ella.

- Como valenciano te has implicado en causas solidarias por la DANA. Se cumple ahora un año de la tragedia, ¿cómo lo has vivido?

Como lo vivimos todos y como lo seguimos viviendo. Estamos peor que el primer año, peor. Siguen sin llegar las ayudas y los ciudadanos importamos un comino. Hago lo que puedo, voy a hacer un concierto el 27 de diciembre para recaudar fondos para niños que perdieron los instrumentos en la gota fría.

- Estamos de juicios y comisiones, ¿qué balance haces?

Yo quiero soluciones para los ciudadanos. Responsabilidades hay muchas, son muchos los responsables. Ahora lo que hay que hacer es ayudar a los ciudadanos que están peor que el primer día.

No vino nadie hasta el cuarto día. ¿Sabes quién acudió? El pueblo. Nadie más. Nadie. Pero nadie, eh. Que no nos vendan la moto. Nadie. Pasa algo en Marruecos sí que van, a los cinco minutos, pero a los valencianos no. ¿Por qué? Hay que preguntar, creo que también hay una responsabilidad. ¿Para qué tenemos el ejército? Que llegue antes Íker Jiménez y los bomberos de Francia que nuestro ejército. No entiendo nada.