Frank Cuesta arrasa con este mensaje a Echenique tras llamarle "hijo de la gran..."

El popular aventurero Frank Cuesta ha enviado un mensaje a Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, que en pocas horas superaba ya las 355.000 reproducciones.

Todo ello después de que Cuesta dedicase un mensaje muy duro al político cuando éste celebró que había sido dado de alta tras estar hospitalizado por una neumonía.

"Pablo, me alegro que te encuentres mejor y que quede todo en nada. Dicho esto… imagínate la vida de un enfermo de ELA cuando tu partido y el PSOE les despreciáis cada minuto que no ponéis en vigor la LeyEla. Sois unos HDLGP!!!!!", escribió.

Luego, Cuesta ha publicado un vídeo en el que señalaba: "Quería mandarle un mensaje al señor Echenique. Le pido disculpas porque el otro día le puse un mensaje un poco fuerte. Creo que es de persona rectificar. Le dije que era un hijo de la gran puta y la verdad es que no tengo ni idea de lo que es".

"Pero me gustaría preguntarle, ya que usted es tan activo con las redes sociales, por qué desde el Gobierno, desde el PSOE y desde Podemos, se está bloqueando la activación de la ley ELA, que ya fue aprobada", ha proseguido el aventurero.

"Me gustaría saber cuál es su posición dentro del partido de Podemos. Si usted está a favor de que esa ley se ponga en vigor de una vez, porque ya sabe que se ha parado 40 veces o más. Ha sido aprobada y los enfermos de ELA necesitan ayuda porque ellos no pueden hablar, expresarse, gritar que necesitan ayuda", ha insistido Cuesta.

Y ha agregado: "Me gustaría de corazón si tiene un minuto aquí en Twitter, que sé que lo tiene, si me pudiera responder y decir por qué desde Podemos no se quiere aprobar esa ley. Y si de verdad se quiere aprobar esa ley que lo diga públicamente porque así solo quedará el PSOE para retratarse como único partido que no quiere que esa ley se ponga en vigor. Muchísimas gracias, señor Echenique".

Al no ver respuesta, Cuesta ha enviado otro mensaje y ha avisado de que seguirá hasta que le conteste.