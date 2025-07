Va a renovarse el DNI, explica lo que ponía en un cartel de comisaría y la respuesta del policía: no la vio venir

Renovarse el DNI puede ser toda una odisea, sobre todo si te encuentras con información contradictoria. Esto es lo que le ocurrió al usuario de X @DavidWho96, quien ha publicado lo que le pasó en la comisaría cuando trataba de hacer este trámite.

En la publicación, que acumula ya más de 14.000 me gusta, ha explicado que vio un cartel en la comisaría que ponía que no era necesario llevar una foto para renovar el DNI. Sin embargo, al acudir un agente le dijo que necesitaba la foto.

Ante esto, le replicó que "pone que no hace falta en los carteles que tenéis puestos". Pero la respuesta del policía no la vio venir: "Me da igual lo que digan los carteles".

"Me faltó echarle foto al cartel pero ponía exactamente 'no es necesaria foto para renovación del DNI si no hay que actualizar datos o para hacer un duplicado'. Yo no tenía ningún dato que actualizar", ha explicado a uno de los comentarios a la publicación.