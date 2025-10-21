Gabriel Rufián es tajante sobre qué político de derechas NO tiene que ir a 'La Revuelta'

Si hace menos de dos semanas La Revuelta y el político catalán Gabriel Rufián se emplazaron por redes sociales para una entrevista al diputado de ERC en el programa de David Broncano, este lunes esa cita ha llegado.

Durante la conversación que mantuvieron hablaron de todo, hasta del vídeo que grabaron de Rufián bailando con la actriz Ester Expósito en una discoteca de Madrid. Broncano también aprovechó para comentarle que, después de su visita, tendría que venir un político del espectro conservador para compensar el péndulo ideológico.

"Abascal", le contestó el diputado de ERC, algo que rápidamente rechazó Broncano. Rufián le ofreció a alguien de Junts como Carles Puigdemont y condenó que no pueda estar en España por un referéndum antes de pronunciarse sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "No sé, Feijóo igual quiere venir, pero divertido no es".

"¿Parece majete, no?", le preguntó Broncano, a lo que Rufián eludió y cogió el perro de peluche para decir que tendría que ir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No, eso igual cuando sean elecciones, en nuestro último curso de programa, que ahí supongo que tendrán que venir", comentó el presentador, que le pidió a Broncano que mandara un mensaje "serio y sin ironía" al líder 'popular' para que asista al programa.

"Alberto, vente, que si no vendrá Ayuso, con eso lo entenderá", le dijo Rufián rápidamente, que consiguió provocar las carcajadas de los presentes. Tras esas palabras se puso serio y quiso decirle a quién no debería de invitar. "Lo único que te pido es que nunca jamás invites a Mazón, Mazón a prisión", sentenció el político de ERC sobre el presidente de la Comunidad Valenciana.

"No vaya a ser que ese día se rompa una tubería y cuando te des cuenta esté en el karaoke de aquí al lado", acabó ironizando Broncano.