Gaspar Llamazares se corona como nunca con dos simples frases: "Para ser España un país sin relevancia..."

Gaspar Llamazares, concejal en el Ayuntamiento de Oviedo y exlíder de IU, ha logrado este domingo una enorme relevancia tras publicar dos simples frases al ver que el Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocen el Estado palestino.

"Hoy Francia y Portugal reconocen a Palestina como Estado, mañana lo harán Inglaterra, Canadá y Bélgica. Para ser España un país sin relevancia internacional, no está nada mal", ha señalado Llamazares en un mensaje que en pocas horas superaba ampliamente los 7.000 'me gusta'.

El actor Patxi Freytez es una de las cientos de personas que ha reaccionado a esas palabras. Y lo ha hecho con una pregunta: "Don Gaspar. ¿De qué sirve reconocer un erial? Lleno de cadáveres y ocupado. Palabras vacías. Vergüenza". El propio Llamazares ha respondido rotundo: "Peor es olvidarlo o justificarlo".

Mientras el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha expresado este domingo su satisfacción por el anuncio de los dirigentes de Reino Unido, Canadá y Australia de reconocer el Estado de Palestina.

"Supone un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera conforme a las resoluciones de la legalidad internacional", ha resaltado Abbas en un comunicado oficial, recogido por la agencia de noticias palestina WAFA.

Abbas ha reivindicado así la aplicación de la solución de los dos Estados, con "un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel con seguridad, paz y buena vecindad".

Sin embargo, el mandatario palestino ha indicado que la principal prioridad a día de hoy es un alto el fuego, la entrada de ayuda, la liberación de todos los rehenes y presos y la total retirada israelí de la Franja de Gaza. Una vez logrado "el Estado de Palestina asumirá su responsabilidad y comenzará la recuperación y reconstrucción" y se ha marcado como objetivo "el fin de los asentamientos y del terrorismo de los colonos".