Preguntan a Alejandro Sanz por el nuevo disco de Rosalía y deja muy clara su opinión con estas tres frases
"Me ha flipado".

Sergio Coto
Fotomontaje de Alejandro Sanz y Rosalía.Getty Images

El cantautor y compositor español Alejandro Sanz, ganador de 24 Grammys Latinos, 4 Grammys estadounidenses y condecorado como Hijo Adoptivo de la ciudad de Cádiz, ha ofrecido una entrevista a El Periódico de España en la que ha hablado del nuevo disco de Rosalía.

La artista catalana presentó el pasado 7 de noviembre su nuevo trabajo, Lux, que ha generado innumerables reacciones por parte de analistas y también leyendas de la música, como el compositor Lloyd Webber, que lo calificó hace unos días como "el álbum de la década, de lejos".

Tanto fuera como dentro de España, la crítica se ha deshecho en elogios con el nuevo trabajo de Rosalía y algunos medios internacionales, como The Guardian o la edición brasileña de Rolling Stonele dieron la máxima puntuación al disco.

El periodista Pedro del Corral le ha preguntado por el nuevo álbum de Rosalía y Alejandro Sanz no ha dudado en utilizar tres frases con las que ha dejado bastante clara su opinión sobre el trabajo que ha hecho la artista catalana.

"Me ha flipado. Ha hecho lo que le ha dado la gana y eso, de un modo u otro, obvio, hace que lo escuches de otra manera. Es importantísimo que un artista haga lo que desea siempre", ha asegurado.

Al decirle que qué siente al ver el boom de artistas como Rosalía o C. Tangana, Alejandro Sanz ha defendido que él estuvo "en la creación de los Grammy Latinos". "Cuando ocurrió el 11-S, corrieron el riesgo de desaparecer. Todo el esfuerzo de la industria estuvo a punto de venirse abajo. Así que nos llamaron a varios artistas para organizarlos en un bar de Los Ángeles", ha contado.

"Era esencial entregarlos como fuera para que sobrevivieran. Así que hicimos piña y recogimos los premios junto a una barra. A partir de ahí, se consolidaron", ha justificado el cantautor madrileño.

