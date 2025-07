Gonzalo Miró alerta del "efecto contagio" tras la revuelta racista en Torre Pacheco

La revuelta ultra y racista en Torre Pacheco contra la comunidad marroquí está provocando graves altercados en la localidad murciana y un escándalo sin freno en todo el país.

Las "cacerías" contra inmigrantes desatadas desde que tres marroquíes agrediesen a un vecino de avanzada edad han llevado al municipio a un escenario de máxima tensión. Con el riesgo de ir más allá.

Así lo ve el tertuliano y colaborador de diversos espacios Gonzalo Miró, indignado por la actitud de un amplio número de ultras que se han desplazado hasta Torre Pacheco para desatar el miedo entre los inmigrantes.

Esas cacerías ya han dado con algunos inmigrantes y también con un adolescente español, apalizado por varios radicales que le confundieron con un marroquí. "A mí lo que me preocupa es que se recalque que el chaval agredido sea español. ¿Y si no lo fuera qué pasaría? No justifica", ha querido puntualizar Gonzalo Miró.

No obstante, el colaborador de Más Vale Tarde (laSexta) ha señalado que "me preocupa mucho el efecto contagio que pueda tener en otros lugares". "¿Por qué se va a quedar en Torre Pacheco" la revuelta racista?, se ha preguntado de forma retórica.

"Aquí hay un mensaje clarísimo de un partido político que está blanqueando y justificando todo lo que ocurre. Y eso es lo grave", ha denunciado Gonzalo Miró en Más Vale Tarde, preocupado.

Este mismo martes se ha celebrado una manifestación convocada por grupos ultras y que, pese a no estar autorizada, ha recorrido diversos rincones de Torre Pacheco entre amenazas a los migrantes y escenas de acoso a los periodistas que cubrían al escaso centenar de participantes.