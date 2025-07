Gonzalo Miró deja la frase del día y destroza a Vox por la respuesta que han dado a Iñaki Williams

Gonzalo Miró se ha pronunciado de forma implacable sobre la polémica respuesta que Vox ha dado al futbolista del Athletic de Bilbao Iñaki Williams tras sus palabras sobre la ultraderecha.

El mayor de los Williams se ha convertido a sus 31 años en el primer capitán negro de la historia del club y ha concedido una rueda de prensa a los medios de comunicación para hablar de ello y reivindicar su historia y la de sus padres.

"Supone mucho. Parece casualidad cuando mi madre y mi padre me parieron en Bilbao hace 31 años y al final el destino es el destino. Si no fuese por ellos ni yo ni Nico estaríamos aquí y ahora tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y el ser una de las referencias, ya no solo en Euskadi si no en España, es importante para nosotros", ha afirmado Williams.

Pero ahí no ha quedado la cosa, también ha hablado de lo que supone la "moda" de la ultraderecha en España. Williams ha destacado que él, su hermano y otros jugadores del Athletic de raza negra como Adama Boiro, Álvaro Djalo o Adu Ares, vienen de "familias muy humildes y el poder exponer de esta manera lo que viene a hacer aquí la gente es bueno para todos".

"Está de moda la ultraderecha, pero nosotros, que tenemos voz, intentaremos seguir trabajando, callando bocas y tirando barreras", ha afirmado con rotundidad el capitán del Athletic.

La formación de ultraderecha Vox se ha dado por aludida y ha respondido en X a Williams: "Los españoles están hartos de que multimillonarios les digan a los más humildes lo que tienen que votar y lo que tienen que sufrir".

A esto ha respondido Gonzalo Miró de forma contundente. Lo primero que ha afirmado es que Vox "debe darse por aludido" y ha dejado la frase del día sobre el asunto: "El éxito de Nico Williams, de Iñaki Williams, de Lamine Yamal. El éxito de estos chicos es el fracaso de Vox".

"Son segundas generaciones de padres que Vox hubiera prohibido entrar en nuestro país. tienen un problema con el color de la piel y con la pobreza porque un latinoamericano rico no le importa o un sueco millonario tampoco le preocupa demasiado", ha proseguido.

Ha añadido que para Vox "ver triunfar a estos chicos que son españoles de segundas generaciones en un fracaso que entra en conflicto con su propio discurso".