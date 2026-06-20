Un profesor de derecho procesal penal se muestra contundente sobre la decisión del juez Peinado contra Begoña Gómez 

Este sábado, casi por sorpresa, el juez Peinado ha anunciado que llevará a juicio a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha impuesto algunas medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España o la obligación de acudir a comparecer cada quince días al juzgado, al considerar que hay "riesgo de fuga".

La medida no solo ha llevado a que los sindicatos policiales protesten (pues en el auto Peinado decía que Begoña podría ser ayudada por escoltas o guardias en caso de que quisiera fugarse), sino también a que gran parte de magistrados se pronuncien al respecto.

Uno de ellos ha sido el abogado y profesor de derecho procesal penal, Gonzalo Boye, quien a través de las redes sociales ha querido hablar de la medida y de forma contundente. "Una medida innecesaria, por tanto desproporcionada", ha señalado de forma contundente el profesor de derecho procesal penal en una publicación compartida en 'X' (antes conocida como Twitter).

Por qué Peinado considera que hay riesgo de fuga

El juez considera que la gravedad de las penas que podrían derivarse de los delitos investigados puede incrementar la posibilidad de que los acusados intenten evitar el proceso judicial. Según defiende, cuanto más graves puedan ser las consecuencias penales, mayor puede ser la tentación de abandonar la jurisdicción para impedir que la justicia actúe.

Además, también cree que sus escoltas podrían ayudarla a fugarse. "Especialmente trascendente es que la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección o acompañamiento de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga", recoge el auto, que ha sido duramente criticado por los sindicatos policiales.